الضفة: اعتقال أسير محرر واقتحام قرية المغيّر وعدوان المستوطنين يتواصل

اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغيّر وأطلقت غازا مسيلا للدموع على منزل، ما أدى إلى اختناق مواطنين منهم مسنّ مريض بالقلب، واعتقلت أسيرا محررا في بيت أمر بعد تحويط منزله وإطلاق الرصاص الحي عليه، والمستوطنون اعتدوا على تجمع التبنة البدوي

أصيب مواطنون بالاختناق، مساء السبت، عقب إطلاق قوات الاحتلال قنبلة غاز داخل منزل في قرية المغيّر شمال شرق رام الله، واعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من بيت أمر، بعدما حوطت منزله وأطلقت الرصاص الحي بكثافة وأغلقت المنطقة وأعلنتها عسكرية، واعتدى مستوطنون على مواطنين من تجمع التبنة البدوي قرب الخان الأحمر، في استمرار لتصعيد الاحتلال في الضفة الغربية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد رئيس مجلس قروي المغيّر، أمين أبو عليا، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل غاز سام مسيل للدموع داخل أحد المنازل قرب المدخل الشرقي للقرية، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين بالاختناق، بينهم مسن مريض بالقلب.

وذكر أن قنابل الغاز سبّبت اندلاع حريق في مدخل المنزل، وأن طواقم الدفاع المدني عملت على إخماده والسيطرة عليه، وعملت على إخلاء الإصابات من المنزل ونقلهم لتلقي العلاج.

وفي السياق، أشار أبو عليا إلى أن قوات الاحتلال سرقت مبالغ مالية من عدد من المواطنين، بعد أن فتشتهم تفتيشا دقيقا في أثناء مرورهم عبر الحاجز العسكري، الذي نصبته على المدخل الغربي للقرية.

وكان مواطنون قد أصيبوا بالاختناق في وقت سابق من مساء السبت، جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية المغيّر.

كما احتجزت قوات الاحتلال أحد المواطنين على مدخل القرية الغربي، واعتدت عليه بالضرب، واحتجزت طفلا خلال اقتحامها القرية، ثم أطلقت سراحهما لاحقا.

وتعاني قرية المغيّر والقرى والبلدات المحيطة من اقتحامات متواصلة من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم.

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا بعد محاصرة منزله في بيت أمر

وفي بيت أمر بمحافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال حي القرنة بزيّ مدني، وحاصرت منزلا، ثم اعتقلت الأسير المحرر أحمد يوسف حسن اخليل (35 عاما)، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وذكر مصادر محلية أن قوات الاحتلال طاردت اخليل عدة أشهر، وفي أثناء اعتقاله أطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب منزله الذي حاصرته وهو بداخله، كما أنها أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الاقتراب منه، وبعد أكثر من ساعتين اعتقلته. وقد أمضى اخليل 11 عاما في سجون الاحتلال.

مسوطنون يهاجمون تجمع التبنة البدوي شرق القدس

وأفادت محافظة القدس، بأن مستوطنين اعتدوا على المواطنين في تجمع التبنة البدوي قرب الخان الأحمر، ما يمثل اعتداء جديدا يستهدف سكان التجمعات البدوية، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين التي تهدف إلى التضييق على المواطنين ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم.