الضفة.. إصابات واعتقالات في اقتحامات للاحتلال

أصيب فلسطيني واعتقل اثنان، السبت، خلال اقتحامات نفذها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتداءات للمستوطنين وإغلاقات لمداخل بلدات وطرق رئيسية وفرعية.

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ويأتي ذلك غداة اعتقال الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، 10 فلسطينيين من قرية برقا شرق مدينة رام الله وسط الضفة، وإحراق نحو 10 دونمات مزروعة بأشجار زيتون، بالتزامن مع اقتحامات للجيش وهجمات شنها مستوطنون في عدة مناطق.

وقالت محافظة القدس في بيان إن "شابا أصيب بجروح في الوجه، فيما أصيب عدد آخر، بينهم أطفال وكبار سن، بحالات اختناق، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي حفل زفاف وإطلاق قنبلة غاز بشكل مباشر في بلدة حزما شمال شرق القدس".

وفي محافظة الخليل جنوبي الضفة، أفادت "وفا" بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا أثناء رعيه مواشيه في قرية الديرات شرق يطا، كما اعتقل آخر خلال مطاردة رعاة أغنام في منطقة واد رحيلة قرب قرية الركيز بمسافر يطا.

كما هاجم مستوطنون منزلا في منطقة واد سعير شمال شرق الخليل، وحاولوا إدخال مواشيهم إلى داخله ومحيطه، قبل أن يتصدى لهم صاحب المنزل ويمنعهم من ذلك، بحسب "وفا".

وعلى مداخل محافظة الخليل، نصب الجيش الإسرائيلي عددا من الحواجز العسكرية، وأغلق طرقا رئيسية وفرعية باستخدام بوابات حديدية ومكعبات إسمنتية وسواتر ترابية، ما أدى إلى تقييد حركة التنقل.

وفي محافظة طوباس شمال الضفة، اقتحم الجيش الإسرائيلي قرية تياسير شرق المحافظة، وانتشر في أحيائها، قبل أن يداهم عددا من المنازل ويفتشها ويعبث بمحتوياتها وينكل بسكانها، وفق مصادر محلية.

وفي شرق رام الله، رعى مستوطنون أغنامهم داخل أرض زراعية في قرية المغير، بعد اقتحام أطراف القرية وتقطيع سياج حديدي يحيط بالأرض، ما ألحق أضرارا بالمزروعات والأشجار.