حماس: وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة حق مشروع

قالت حركة حماس في بيان صحافي إنها ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى انتزاع حقوقه الوطنية كاملة، وأدانت العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الإبادة ورفع الحصار

قالت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، في بيان صحافي، إن "وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة حق مشروع"، وأضافت "سنواصل الدفاع عن شعبنا حتى انتزاع كامل حقوقه الوطنية".

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وندّدت الحركة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، قائلة إن "ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من حرب إبادة وتجويع وحصار، وما يواصله من قتل وتهجير وتدمير ممنهج لمقومات الحياة في قطاع غزة، واستهداف للمدنيين والبنية التحتية، يمثل جريمةً متواصلة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويؤكد أن هذا الاحتلال لا يمكن أن يصنع أمنًا أو استقرارًا، بل يفاقم معاناة شعبنا ويزيده تمسكًا بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها وقف العدوان، ورفع الحصار، وإنهاء الاحتلال".

وأضافت "شعبنا الفلسطيني، الذي صمد على مدى عقود في مواجهة الاحتلال والعدوان، ولن تنال منه حرب الإبادة والتجويع والحصار، سيبقى متمسكًا بحقوقه وثوابته الوطنية، ولن تفلح كل محاولات كسر إرادته أو فرض الاستسلام عليه، وسيواصل نضاله المشروع حتى نيل حريته وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وتابعت "لقد أثبتت تجارب الشعوب عبر التاريخ أن الاحتلال إلى زوال، وأن إرادة الشعوب الساعية إلى الحرية لا تُقهر، وأن محاولات فرض الوقائع بالقوة أو إخضاع الشعوب بسياسات القتل والحصار لن تمنح المحتل شرعية، ولن تحقق له الأمن أو الاستقرار".

وأردفت "تؤكد الحركة أنها ستواصل الدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها وقف العدوان، ورفع الحصار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في الحرية وتقرير المصير، والعودة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى "تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف حرب الإبادة، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم".

وختمت البيان بقولها إن "السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل كامل حقوقه الوطنية المشروعة".