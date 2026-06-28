اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس وهجمات للمستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين

شهدت الضفة والقدس، فجر الأحد، تصعيدا ميدانياً مع توسع عمليات جيش الاحتلال في عدد من المدن والبلدات، تزامناً مع استمرار اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، في مشهد يعكس استمرار التوتر الأمني وتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الأحد، حملة اقتحامات واسعة استهدفت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها عمليات دهم وتفتيش لعشرات المنازل، واعتقالات، وتحقيقات ميدانية مع المواطنين، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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وأعلن نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 18 فلسطينيا خلال الحملة، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء داخل المدينة، واعتقلت عبد الرحمن علاء المصري من شارع السكة، ووائل وحمزة عرفات من منطقة "سما نابلس" في الجبل الشمالي، إلى جانب براء طاهر سعد من مخيم عسكر القديم شرق المدينة.

كما نفذت حملة مداهمات واسعة في بلدة برقة شمال غربي نابلس، أسفرت عن اعتقال كل من أمين دسوقي ونجله أسيد، وسلام دسوقي، ونضال سيف، وهاني ثائر.

وفي مخيم قلنديا، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وفتشتها وعاثت بمحتوياتها، كما احتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، قبل أن تعتقل مواطنين اثنين، عرف من بينهما الشاب أيمن الجمزاوي.

تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، أضرمت مجموعات من المستوطنين، في ساعات متأخرة من ليل السبت، النيران قرب منازل المواطنين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا المنطقة وأشعلوا النار في محيط منزل يعود لعائلة الأحمر، بالتزامن مع إطلاق الرصاص، الأمر الذي هدد بامتداد ألسنة اللهب إلى المنازل المجاورة.

وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماده قبل وصوله إلى المنازل، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة عقب الهجوم، ووفرت الحماية للمستوطنين، بحسب المصادر.

إصابات خلال هجوم مستوطنين على منزل في مسافر يطا جنوب الخليل

وأصيب عدد من الفلسطينيين، الأحد، جراء هجوم نفذه مستوطنون على منزل في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، في الضفة.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين تجمهروا قرب منزل عائلة محمد موسى شناران في منطقة وادي الرخيم، وحاولوا اقتحامه، قبل أن يقوموا برش غاز باتجاه نوافذ المنزل، ما أدى إلى إصابة أفراد من العائلة بحالات اختناق جرى علاجها ميدانياً.

وفي حادثة أخرى بالمنطقة نفسها، أقدم مستوطنون على رفع أعلام الاحتلال على الطرق ومحيط المساكن في قرية أم الخير، كما اعتدوا بالضرب على عدد من السكان.

وتشهد خربة وادي الرخيم اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، خاصة بعد إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة، ما أدى إلى تصاعد التوترات والاعتداءات على الأهالي.

وفي هذا السياق، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، مشيرة إلى تسجيل 1659 اعتداءً خلال شهر أيار/مايو الماضي، بينها 1108 اعتداءات نفذها جيش الاحتلال، و551 اعتداءً ارتكبها المستوطنون.

وشملت هذه الانتهاكات اعتداءات جسدية مباشرة، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية.