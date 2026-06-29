اقتحامات واعتقالات تشمل عمالا بالضفة والقدس

شهدت الضفة والقدس حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية جديدة، طالت عددا من الفلسطينيين في عدة محافظات، وسط استمرار المداهمات اليومية التي تستهدف السكان والعمال وترافقها مواجهات في بعض المناطق.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، بينهم عمال، إلى جانب مواجهات محدودة في بعض المناطق.

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ففي بيت لحم، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشابين إبراهيم محمد دعامسة من شارع الصف وسط المدينة، وصامد نمر العتيق من مخيم عايدة شمالا، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما، على ما أفاد نادي الأسير.

وفي محافظة نابلس، اعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة قصرة جنوب المدينة، بعد اقتحام البلدة فجراً وتفتيش عدد من المنازل في منطقة رأس العين، وهم قصي عبد المنعم أبو ريدة، وفادي شحادة عودة، ويوسف عبد السلام حسن.

كما شهد شمال طولكرم اعتقال عدد من العمال الفلسطينيين أثناء وجودهم في منطقة السهل بين بلدتي عتيل ودير الغصون، في إطار ملاحقة العمال خلال تنقلهم إلى أماكن عملهم.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان خلال اقتحام بلدة حزما شمال المدينة.

وتتواصل عمليات الاقتحام والاعتقال بشكل شبه يومي في الضفة الغربية والقدس، وتشمل مداهمات للمنازل وتفتيشها واحتجاز المواطنين، وسط استمرار استهداف العمال الفلسطينيين خلال تنقلهم للعمل.

اقتحام إسرائيلي لجامعة بيرزيت واعتداء على حارس أمن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله، وسط انتشار عسكري واسع داخل الحرم الجامعي، واعتداء على أحد حراس الأمن خلال العملية.

وأفادت مصادر محلية أن القوات اقتحمت مباني الجامعة وداهمت كلية الرياضة، حيث أجرت عمليات تفتيش واسعة تخللها تكسير محتويات وإتلاف تجهيزات داخل المرافق.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتدوا على حارس الأمن بشير زعلول الخطيب (40 عاماً) أثناء الاقتحام.

ويأتي هذا الاقتحام في سياق سلسلة اقتحامات سابقة طالت جامعة بيرزيت، وشهدت اعتداءات على الطلبة والموظفين وتخريباً لمرافق الجامعة ومصادرة مواد تابعة للكتل الطلابية.