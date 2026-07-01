الاحتلال يحاصر محافظة الخليل بـ106 بوابات ويغلق 16 طريقا

تشهد محافظة الخليل تصعيدا في الإجراءات الإسرائيلية الميدانية، يترافق مع قيود على الحركة وتوسع استيطاني متزايد، وسط استمرار التوتر في محيط المسجد الإبراهيمي وتفاقم الأوضاع الخدمية، خصوصًا ما يتعلق بالمياه والطرق.

قال محافظ الخليل جنوبي الضفة الغربية خالد دودين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارا مشددا على المحافظة عبر عشرات البوابات الحديدية، إلى جانب إغلاق طرق رئيسية بالسواتر الترابية، في إطار إجراءات تعمق القيود على الحركة.

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وأوضح دودين خلال مؤتمر صحافي في الخليل أن الاحتلال أقام خلال الفترة الأخيرة بؤرًا استيطانية جديدة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، والتي تجاوزت المئات داخل المحافظة.

وفيما يتعلق بالمسجد الإبراهيمي، أدان دودين استمرار أعمال التغيير في سقفه، معتبرًا أنها تأتي ضمن مساعٍ لفرض سيطرة كاملة على الحرم وتغيير معالمه، مشيرًا إلى استمرار هذه الأعمال لعدة أيام متتالية.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تمضي في إجراءات تهدف إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد، تشمل التحكم بالمرافق والخدمات، إلى جانب قيود على رفع الأذان خلال الأيام الماضية.

كما أشار إلى وجود خطة محلية بالتعاون مع مؤسسات المدينة لتعزيز الوجود الفلسطيني في المسجد، والعمل على نقل هذه الانتهاكات إلى المحافل الدولية للضغط من أجل وقفها.

وفي ملف المياه، لفت دودين إلى أن الاحتلال يقلص كميات المياه الواردة إلى المحافظة ويقيّد مصادرها، ما يفاقم الأزمة، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف، مؤكداً أن الجهات المحلية تعمل على الحد من تداعيات هذا النقص.