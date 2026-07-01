مداهمات واعتقالات بالضفة وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين

صعدت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في أنحاء متفرقة من الضفة، عبر تنفيذ حملة اقتحامات واعتقالات ترافقت مع مداهمات للمنازل وتحقيقات ميدانية، فيما واصل مستوطنون اعتداءاتهم وتحركاتهم الاستفزازية في عدد من البلدات والقرى.

شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، فجر وصباح الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات للمنازل وعمليات تفتيش واعتقالات، إلى جانب تحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين بعد احتجازهم لساعات، فيما واصل مستوطنون تنفيذ اعتداءات وجولات استفزازية في عدة مناطق.

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في محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سنجل وسلواد، وداهمت عددا من المنازل، كما اعتقلت شابا وصادرت مركبة خلال اقتحام سلواد.

وشملت الاقتحامات أيضا بلدتي نعلين والطيبة، في وقت نفذ فيه مستوطنون جولات استفزازية قرب منازل المواطنين.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل في مدينة البيرة وحي بطن الهوى، واعتدت بالضرب على شاب خلال اقتحام حي سطح مرحبا، فيما اعتقلت السيدة جميلة الدحو خلال اقتحام حي رام الله التحتا.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات قصرة وكفر قليل وبيت دجن، إضافة إلى المنطقة الشرقية والجبل الشمالي في المدينة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل، واحتجزت عدداً من الشبان في بلدة قصرة، كما اعتقلت الأسيرة المحررة ميسر الفقيه من منطقة الجبل الشمالي.

وفي موازاة ذلك، اقتحم مستوطنون المنطقة الصناعية في بلدة بيتا جنوب نابلس، بينما نفذ آخرون جولات استفزازية قرب منازل المواطنين في سهل بيت فوريك شرق المدينة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة وداهمت عددا من المنازل، كما أطلقت قنابل إنارة في سماء بلدة بيت فجار جنوب المدينة.

أما في محافظة الخليل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي حلحول وبيت أمر، وداهمت بناية سكنية، ضمن حملة الاقتحامات التي طالت عدة مناطق في الضفة الغربية.

19 عملا مقاوما في الضفة خلال يومين

أفاد مركز معلومات فلسطين "معطى"، بأن الضفة الغربية شهدت 19 عملا مقاوما خلال الساعات الـ48 الماضية، أسفرت عن إصابة ثلاثة من جنود الاحتلال والمستوطنين، وفق حصيلة وثقها المركز.

وأوضح المركز أن أعمال المقاومة شملت خمس عمليات تصد للمستوطنين، و12 حالة مواجهات وإلقاء حجارة، إلى جانب مظاهرتين، وتوزعت في عدد من محافظات الضفة الغربية، بينها القدس ورام الله وقلقيلية ونابلس وبيت لحم.

وفي القدس، سجلت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة الرام، إلى جانب مواجهات وعمليات تصد للمستوطنين في حزما.

وفي محافظة رام الله، اندلعت مواجهات في المغير، كما شهدت مدينة البيرة وبلدتا دير أبو مشعل وبيتونيا مواجهات وإلقاء حجارة، إضافة إلى فعاليات احتجاجية.

وفي محافظة نابلس، تركزت المواجهات في بيت فوريك وعورتا، وشهدت منطقتا عورتا والحرايق عمليات تصدٍ لهجمات المستوطنين، فيما نظمت مظاهرة في مدينة نابلس. كما سجل حي النفار في قلقيلية مواجهات وإلقاء حجارة.

وأشار المركز إلى أن أبرز العمليات تمثلت في إصابة ثلاثة مستوطنين خلال تصدي شبان لهجوم نفذه مستوطنون على منطقة عرب الرشايدة في بيت لحم، إضافة إلى المواجهات التي اندلعت أثناء التصدي لاعتداءات المستوطنين في عورتا والحرايق جنوب نابلس.