إرهاب المستوطنين: هجوم على فلسطينيين ومتضامنين بمنطقة رام الله ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم

نفذ المستوطنون هجوما على أهالي ترمسعيا وأبو فلاح شمال شرق رام الله وأصابوا العديد منهم والمتضامنين الأجانب ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم، كما نفذوا هجمات أخرى في بلدات عديدة بالضفة الغربية المحتلة.

هاجم مستوطنون صباح اليوم، الجمعة، أهالي قرية أبو فلاح، وبلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأصابوا عددا من المتضامنين.

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وانطلقت مسيرة لأهالي ترمسعيا وقرية أبو فلاح، لتمكين أصحاب الأراضي المهددة من الوصول لأراضيهم في منطقة "البدود"، بمشاركة متضامنين أجانب.

من هجوم المستوطنين على أهالي أبو فلاح وترمسعيا ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم pic.twitter.com/m1aqvW0xVc — موقع عرب 48 (@arab48website) July 3, 2026

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين هاجموا الأهالي في الطريق الواصل بين قريتي أبو فلاح وترمسعيا، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستيلاء، واعتدوا على المواطنين والمتضامنين الأجانب.

وأضافت أن مسنا أصيب بهجوم المستوطنين، وكذلك عدد من المتضامنين برشهم بغاز الفلفل.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون محيط منازل الفلسطينيين على أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من اعتداء المستوطنين على مسن أثناء تصديه لهجومهم على أهالي أبو فلاح وترمسعيا ومتضامنين أجانب pic.twitter.com/cMnmy2Mkp1 — موقع عرب 48 (@arab48website) July 3, 2026

وأقدم مستوطنون على تخريب بيوت بلاستيكية في منطقة "برية" القريبة من حاجز شوفة العسكرية جنوب شرق مدينة طولكرم.

وقال شهود عيان، إن المستوطنين مزقوا الشبك المحيط بالبيوت البلاستيكية، ما ألحق أضرار بالمرافق الزراعية العائدة لعائلة إسماعيل من قرية شوفة.

وأشاروا إلى أن هذا الاعتداء يأتي في سياق الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الأراضي والممتلكات الزراعية في المنطقة، والتي تتسبب بخسائر مادية للمزارعين وتعيق عملهم ووصولهم إلى أراضيهم التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.

واستولى مستوطنون على عين روابي الواقعة شرق بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، بعد تخريبها والسيطرة عليها، في اعتداء جديد يستهدف مصادر المياه التي تعتمد عليها التجمعات البدوية ورعاة الأغنام في المنطقة.

وقالت محافظة القدس في بيان، إن العين تعد المصدر المائي الوحيد الذي يستخدمه الرعاة للشرب ولسقاية مواشيهم، إذ كانت تؤمن احتياجات نحو 1300 رأس من الأغنام، ما يجعل الاستيلاء عليها تهديدا مباشرا لمصدر رزق عشرات العائلات البدوية. وأضافت أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سياسة متواصلة تنفذها سلطات الاحتلال والمستوطنون للتضييق على الرعاة وحرمانهم من المراعي ومصادر المياه، في محاولة لدفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم.

وأشارت إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة اعتداءات، شملت شق طرق استيطانية باتجاه العين، ومحاولات لسرقة الأغنام، والاعتداء على الرعاة.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، ودمروا خط التيار الكهربائي الذي يغذي القرية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف السكان، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

وصعد المستوطنون من اعتداءاتهم وهجماتهم في الفترة الأخيرة بحق أهالي المنية، من خلال مهاجمة المنازل والاعتداء على المواطنين ومحاولات الدهس.

وهاجم مستوطنون منزلا قرب قرية الطيبة شرق مدينة رام الله، ورشقوه بالحجارة وحاولوا وضع مادة سامة في صهريج المياه الخاص بالعائلة، وذلك في إطار اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون بحقها؛ بحسب ما ذكرت مصادر محلية.

وتتعرض عائلة كعابنة لاعتداءات شبه يومية منذ إقامة بؤرة استيطانية قرب مسكنها قبل نحو عامين.