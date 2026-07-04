اقتحامات واعتقالات بالضفة: الاحتلال يداهم طوباس وعقابا والفارعة ويعتقل شابين من نابلس

في مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء، وداهمت عددًا من المنازل، قبل أن تعتقل الشابين عوني الشخشير وإبراهيم الفينو، بحسب مصادر محلية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالها، ومخيم الفارعة جنوبًا، بالتزامن مع اقتحامها مدينة نابلس واعتقالها شابين، في إطار حملة مداهمات متواصلة في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين في مدينة طوباس وبلدة عقابا ومخيم الفارعة، قبل أن تنسحب من المناطق الثلاث دون الإبلاغ عن تنفيذ أي اعتقالات.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء، وداهمت عددًا من المنازل، قبل أن تعتقل الشابين عوني الشخشير وإبراهيم الفينو، بحسب مصادر محلية.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات للاحتلال الإسرائيلي شبه يومية، تتخللها عمليات دهم وتفتيش للمنازل واعتقالات، إلى جانب اعتداءات متكررة على المواطنين وممتلكاتهم.