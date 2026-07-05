الضفة: اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين وإحراق ممتلكات

واصلت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، في مشهد يعكس استمرار التوتر الميداني واتساع رقعة الانتهاكات في عدد من المحافظات.

اقتحامات واعتداءات في عدة محافظات منها الخليل (Getty Images)

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، صباح وفجر الأحد، تصعيدا ميدانيا واسعا، تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المدن والبلدات، تخللتها عمليات دهم واعتقالات، بالتزامن مع اعتداءات شنها مستوطنون استهدفت الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم.

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ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال سائق جرار زراعي وصادرت جراره أثناء عمله في جمع النفايات بمحيط بلدة بيتا جنوب المدينة.

كما صدمت مركبة يقودها مستوطنون سيارة فلسطينية في منطقة قماص قرب البلدة، ما ألحق بها أضرارا جسيمة، قبل أن يعتدي المستوطنون على ركابها.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى عوريف وبرقة واللبن الشرقية وبلدة دوما، إضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس عبر حاجز عورتا، ومخيم عسكر القديم، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل.

وفي موازاة ذلك، هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب مدخل مستوطنة "حومش"، كما اعتدوا على منزل ومركبة في أطراف قرية اللبن الشرقية، وأضرموا النار في كافتيريا بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للقرية.

وفي محافظة الخليل، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة سعير، التي شهدت أيضا مداهمة منازل تعود لعائلة جرادات والتنكيل بسكانها، ما أثار حالة من الخوف بين الأطفال. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة حلحول ومنطقة جبل جوهر جنوب مدينة الخليل.

وفي جنوب المحافظة، هاجمت مجموعات من المستوطنين منزلا في منطقة زعطوط شمال شرقي يطا، وحطمت مركبة ونفذت أعمال تخريب في الممتلكات.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق المدينة، وأطلقت قنابل صوت خلال الاقتحام، كما داهمت عدة منازل في قرية شوفة جنوب المحافظة.

أما في جنين، فقد داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في حي الجابريات المحاذي لمخيم جنين، فيما اقتحمت في محافظة رام الله والبيرة بلدة ترمسعيا وقرية دير جرير شرق المدينة، بالتزامن مع قيام مستوطنين بإضرام النيران في أراضٍ تعود لمواطنين فلسطينيين في ترمسعيا.

وامتدت الاقتحامات إلى مناطق أخرى، حيث داهمت قوات الاحتلال فيلا في منطقة بوابة أريحا، كما اقتحمت عددا من المنازل في منطقة الدوحة بمدينة بيت لحم، في إطار حملة عسكرية متواصلة تشهدها مدن وبلدات الضفة الغربية.