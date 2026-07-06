9 قتلى بالقدس الشرقية منذ مطلع العام: مقتل عمر زهران بجريمة طعن

أُعلن عن وفاة الشاب عمر زهران من القدس الشرقية متأثرا بإصاباته البالغة إثر حادث طعن وقع في شارع يافا وسط مدينة القدس الليلة الماضية.

توفي الشاب عمر زهران، البالغ من العمر نحو 30 عامًا ومن سكان القدس الشرقية، صباح اليوم الإثنين، متأثرا بجراح خطيرة أُصيب بها إثر تعرضه للطعن ليلة أمس الأحد في شارع يافا وسط مدينة القدس.

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وبحسب مصادر طبية، كانت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء قد تلقت بلاغا عند الساعة 23:09 من مساء الأحد حول إصابة رجل في موقع الحادث، لتصل إلى المكان وتجد المصاب فاقدا للوعي ويعاني من جروح نافذة خطيرة في جسده.

وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي له في موقع الحادث قبل نقله إلى مستشفى شعاري تسيدك، حيث وصفت حالته حينها بالحرجة، قبل أن يعلن صباح اليوم عن وفاته رغم محاولات إنقاذه.

9 جرائم قتل في القدس الشرقية

في غضون ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات أو الكشف عن خلفية الجريمة حتى الآن، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أنها تعد الجريمة التاسعة في القدس الشرقية منذ مطلع العام الجاري.

144 قتيلا وقتيلة منذ مطلع العام

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 144 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة، وسط اتهامات متواصلة للحكومة الإسرائيلية والشرطة بالتقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه الظاهرة.

وتظهر المعطيات أن غالبية الضحايا لقوا مصرعهم في جرائم إطلاق نار، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لأداء الشرطة بسبب إخفاقها في مكافحة منظمات الجريمة، وعدم التوصل إلى منفذي العديد من جرائم القتل وتقديمهم إلى العدالة.

ويسهم هذا الواقع في تعميق الشعور بانعدام الأمن داخل المجتمع العربي، مع استمرار ارتفاع عدد ضحايا جرائم القتل عاما بعد عام، في ظل غياب حلول جذرية تكبح تفشي العنف والجريمة.