اقتحامات واعتقالات بالضفة وإصابة شاب قرب القدس

تواصلت التوترات الميدانية في الضفة والقدس مع تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية وتكثيف عمليات الاعتقال والمداهمات، وسط مواجهات متفرقة وإصابات، في وقت تشهد فيه عدة مناطق حالة من التوتر المتزايد والمواجهات.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل شمال القدس المحتلة، واندلعت مواجهات في قرية مادما جنوب نابلس.

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وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال سكنات تؤوي نازحين من مخيم جنين قرب الجامعة العربية الأميركية، إلى جانب مداهمة عدد من المنازل والبنايات السكنية في أحياء مختلفة، واعتقلت عدة فلسطينيين بينهم شقيقة الشهيد محمد الحواشين، والشيخ محمد عباهرة، والشاب ثائر علاونة، والأسير المحرر غسان الأطرش.

كما شهدت محافظة نابلس اقتحامات لقرية مادما ومدينة نابلس خلالها تم اعتقال 14 فلسطينيا، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان تزامنا مع مداهمات واعتقالات، فيما طالت الاقتحامات مناطق أخرى بينها طوباس وطمون وطولكرم وسلفيت ومدينة البيرة.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس نقابات العمال في المحافظة محمود البر، إلى جانب إسلام حسن وائل ياسين، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي الخليل، اقتحم مستوطنون منطقة مقبرة الرأس، فيما نفذت قوات الاحتلال اقتحاماً في بلدة الشيوخ. كما واصل مستوطنون جولات استفزازية في تجمع أمليحات شرق قرية الطيبة في محافظة رام الله.

وفي القدس المحتلة، أصيب شاب من بلدة رمانة غرب جنين برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام، فيما أطلقت القوات قنابل الغاز بكثافة خلال اقتحام مخيم شعفاط.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت في مناطق عدة، بينها المنطقة الشمالية وحي المرج وحي النقار.

وخلال الاقتحام، أطلقت القوات قنابل الصوت والغاز باتجاه مقهى قرب الحاجز الشمالي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.