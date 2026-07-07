الاحتلال يفجّر منزلا في نابلس بعد محاصرته لساعات

حاصرت قوات إسرائيلية منزلا لعائلة الزاغة في نابلس، وأحضرت الأسير حاتم فراس الزاغة إلى موقع المنزل قبل تفجيره، وبحسب مصادر محلية فالمنزل ملك لجدّ الأسير.

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في مدينة نابلس عقب محاصرته لساعات، خلال اقتحامها المتواصل للمدينة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فجّرت منزلا يعود إلى عائلة الزاغة، في المنطقة الواقعة خلف المستشفى الوطني، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في المكان.

وأضاف أن قوات الاحتلال أحضرت الأسير حاتم فراس الزاغة إلى موقع المنزل قبل تفجيره، وهو منزل جده الكائن في الطابق الأول من إحدى البنايات السكنية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس فجر اليوم، وداهمت عددا من منازل المواطنين، بينها منازل تعود إلى عائلتي الزراعة والشخشير في المنطقة ذاتها، وسط انتشار واسع لآلياتها وجنودها.