اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين في نابلس

تواصل قوات الاحتلال حملات الاقتحام في الضفة والقدس المحتلتين، مع تصاعد المداهمات والاعتقالات في عدة محافظات، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين وتوترات ميدانية تعكس استمرار التصعيد على الأرض.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، سلسلة اقتحامات في عدة محافظات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق، واعتدى مستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين جنوب نابلس باقتلاع أعمدة للكهرباء.

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ففي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد نور الدين فياض في منطقة واد برقين غرب المدينة، واعتقلت والده، كما داهمت منازل في قرية عابا شرق جنين وأطلقت قنابل إنارة بكثافة.

كذلك اعتقلت وحدات خاصة الاحتلالية الشاب محمود عجاج أبو الخير بعد مداهمة منزله في بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خالد شوباش ومحمد حسان محيسن عقب مداهمة منزليهما في المدينة وقرية الفندق شرق المحافظة، كما اعتقلت شابا آخر على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بالتزامن مع اقتحامات وعمليات تفتيش في عدة مناطق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا، وداهمت منزلا داخله، إضافة إلى مداهمة بناية سكنية في شارع القدس بالمدينة.

وفي محافظة نابلس، اقتلع مستوطنون أعمدة كهرباء في منطقة نبع رأس العين غرب بلدة قصرة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا ومدينة نابلس من حاجز دير شرف، إضافة إلى محيط مخيم العين.

وانسحبت القوات لاحقا من المدينة بعد عملية عسكرية استمرت ساعات، تركزت في مخيم عين بيت الماء، حيث داهمت منازل وحولت أحدها إلى مركز تحقيق ميداني واحتجزت عددا من الشبان.

وفي طولكرم، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت خلال اقتحام الحي الشرقي، كما اقتحمت منطقة قيزون في مدينة الخليل.

أما في القدس المحتلة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال المدينة، فيما اندلعت مواجهات قرب مخيم قلنديا، تزامنا مع إقامة حاجز عسكري طيار أمام حركة المركبات.