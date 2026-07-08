الاحتلال يصعد هدم المنازل بالضفة والقدس ويهدد مدرسة بالخليل

يتواصل استهداف البنية السكنية والتعليمية في الضفة الغربية، مع تصاعد إجراءات الهدم والإخطارات التي تطال المنازل والمدارس، في ظل تحذيرات من تداعياتها على حياة الفلسطينيين واستمرار العملية التعليمية في المناطق المهددة.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم في القدس المحتلة ومحافظة الخليل، مستهدفة منازل ومنشآت فلسطينية، في وقت تواجه فيه مدرسة الرفاعية قرب بلدة يطا خطر الهدم بعد رفض محكمة الاحتلال الاستئناف المقدم لوقف القرار.

هدم منازل في القدس وإذنا

وهدمت قوات الاحتلال، الأربعاء، منزلين في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس وبلدة إذنا غرب الخليل، عقب اقتحام المنطقتين برفقة جرافات وآليات عسكرية.

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وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن الهدم في صور باهر طال بناية سكنية مكونة من أربع شقق تعود للمواطن فؤاد عوض الله، فيما استهدفت عمليات الهدم في إذنا عددًا من منازل عائلة البطران.

وأدانت بلدية إذنا عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا لحق المواطنين في السكن والاستقرار، وتخلف آثارًا إنسانية واجتماعية على الأسر المتضررة، داعية المؤسسات الحقوقية والجهات المختصة إلى توثيق هذه الممارسات والعمل على وقفها.

مدرسة الرفاعية تواجه الهدم وسط تصاعد الانتهاكات

وفي جنوب الخليل، أمهلت سلطات الاحتلال مدرسة الرفاعية قرب بلدة يطا 14 يومًا لتنفيذ قرار هدمها، بعد رفض المحكمة الإسرائيلية الاستئناف الأخير.

وتضم المدرسة نحو 150 طالبا وطالبة من الصف الأول حتى السابع، وقد تأسست عام 2016 ضمن مدارس التحدي التي تخدم التجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج".

وأكدت مديرية التربية والتعليم في يطا أن العملية التعليمية ستستمر حتى في حال تنفيذ الهدم، سواء في أماكن مؤقتة أو في ظروف صعبة، مشيرة إلى أن نحو 10 مدارس أخرى في المنطقة تواجه خطر الهدم أو إخطارات مماثلة.

تواصل سلطات الاحتلال تبرير عمليات هدم المنازل والمدارس بذريعة البناء دون ترخيص، رغم تأكيد مؤسسات حقوقية دولية أن الحصول على تراخيص البناء للفلسطينيين في تلك المناطق يكاد يكون مستحيلاً.

ويرى حقوقيون أن استهداف المدارس، ولا سيما في مسافر يطا وجنوب الخليل، يندرج ضمن سياسة تهدف إلى تقليص مقومات الحياة ودفع السكان الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم، بما يهدد حقهم في التعليم والاستقرار.

الاحتلال يخطر بهدم محال تجارية في جنين وسط تصاعد عمليات الهدم بالضفة

أخطرت قوات الاحتلال، الأربعاء، بهدم عدد من المحال التجارية الفلسطينية في بلدة عرابة جنوب جنين، بعد اقتحام المنطقة وتسليم أصحابها إخطارات بزعم البناء دون ترخيص في المناطق المصنفة "ج".

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار استهداف الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية على الطرق الرئيسة في محافظة جنين، وسط تصاعد عمليات الهدم والإخطارات التي تطال المنازل والمنشآت التجارية في الضفة الغربية.

وبحسب معطيات مركز معلومات فلسطين "مُعطى"، ارتكبت قوات الاحتلال والمستوطنون 6856 انتهاكًا في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال يونيو/حزيران 2026، بينها 42 عملية هدم للمنازل و303 عمليات تدمير واستهداف للممتلكات.

كما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ الاحتلال 341 عملية هدم منذ مطلع عام 2026، أسفرت عن تدمير 740 منشأة وتشريد 923 فلسطينيا، بينهم 546 طفلا.