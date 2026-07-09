الاحتلال يهدم 341 منشأة ويشرد 923 فلسطينيا منذ بداية العام

صعدت قوات الاحتلال سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة، حيث هدمت منزلا مأهولا في بلدة يطا جنوب الخليل، وأزالت ما تبقى من منزل آخر في بلدة بروقين غرب سلفيت، ما أدى إلى تشريد عائلات فلسطينية.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منزلا من طابقين مأهولا بالسكان في منطقة "خلة المية" التابعة لبلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، بعد اقتحام المنطقة برفقة آليات عسكرية وجرافات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد الناشط أسامة مخامرة بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة "الرفاعية" في خلة المية، وشرعت بهدم منزل المواطن إياد مصلح العمور بالكامل، موضحا أن المنزل تبلغ مساحته نحو 600 متر مربع، وكان يؤوي ثلاث عائلات فلسطينية مكونة من 15 فردا، باتوا جميعا في العراء عقب عملية الهدم التي نفذت بحجة البناء دون ترخيص.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال ما تبقى من منزل في بلدة بروقين غرب سلفيت، بعد أن كانت قد هدمت جزءاً منه الأسبوع الماضي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية اقتحمت المنطقة الشمالية من البلدة، وتحديدا منطقة "البلاطة"، برفقة جرافة عسكرية، وأقدمت على هدم المنزل العائد للمواطن عطا محمد ربيع.

وأوضح ربيع أن المنزل، المكون من طابق واحد، تبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، وكان جاهزا للسكن، مشيرا إلى أن عملية الهدم جاءت ضمن سياسة الاحتلال المتواصلة لاستهداف منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل استمرار أوامر وقف البناء والهدم التي طالت عدداً من المنازل في المنطقة.

وتأتي عمليات الهدم في ظل تصاعد سياسة الاحتلال الهادفة إلى التضييق على البناء الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ووفق معطيات مركز معلومات فلسطين "معطى"، فقد ارتكبت قوات الاحتلال والمستوطنون 6856 انتهاكا خلال شهر يونيو/حزيران 2026، بينها 42 عملية هدم لمنازل فلسطينية و303 عمليات تدمير واستهداف للممتلكات.

كما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ الاحتلال 341 عملية هدم منذ بداية العام الجاري، أدت إلى تدمير 740 منشأة وتشريد 923 مواطنا، بينهم 546 طفلا، فيما شهد النصف الأول من عام 2026 تصاعدا في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية، بلغت 11,074 اعتداءً وفق الهيئة.