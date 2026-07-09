عدد الفلسطينيين في العالم يبلغ 15.5 مليون نسمة

أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني بلوغ عدد الفلسطينيين 15.5 مليونا نهاية 2025. وأكد بيان الجهاز إحداث إسرائيل تحولات ديموغرافية وإنسانية غير مسبوقة بقطاع غزة جراء الإبادة والتهجير، مخلفة 73 ألفا و90 شهيدا، ودمارا واسعا، وانهيارا بالقطاعين الصحي والتعليمي.

بلغ عدد الفلسطينيين في العالم، نحو 15.5 مليون نسمة مع نهاية العام 2025، بحسب ما أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، مضيفا أن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، أحدثت تحولات ديموغرافية وإنسانية غير مسبوقة بفعل القتل والتهجير، وتدمير مقومات الحياة.

وقال الجهاز في بيان أصدره بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسكان بمناسبة اليوم العالمي للسكان، إن نحو 5.56 ملايين فلسطيني يقيمون في فلسطين، و6.82 ملايين في الدول العربية، و1.86 مليون في أراضي عام 1948، بالإضافة إلى نحو 1.26 مليون في الدول الأجنبية.

ويحيي العالم في 11 تموز/ يوليو من كل عام اليوم العالمي للسكان، الذي أقره مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعام 1989، بهدف تسليط الضوء على قضايا السكان والتنمية والصحة والتعليم والهجرة.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت حتى نهاية حزيران/ يونيو 2026 عن استشهاد 73 ألفا و90 فلسطينيا، بينهم 20 ألفا و413 طفلا و12 ألفا و524 امرأة.

كما خلفت الإبادة 137 ألفا و550 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين، وفق الجهاز.

وأضاف جهاز الإحصاء أن 1162 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة، خلال الفترة نفسها.

وذكر أن أكثر من مليوني فلسطيني تعرضوا للنزوح القسري بقطاع غزة، فيما نزح نحو 40 ألفا من مخيمات شمال الضفة الغربية.

وقال إن الحرب خلفت آثارا اجتماعية عميقة، إذ فقد نحو 58 ألف طفل في قطاع غزة أحد والديهم أو كليهما، فيما بلغ عدد الأرامل 47 ألفا و19 امرأة حتى أيار/ مايو 2026، وارتفعت نسبة الأسر التي تعيلها نساء إلى 18 بالمئة، مقارنة مع 12 بالمئة قبل الحرب.

الصحة والتعليم

وأضاف الجهاز أن القطاع الصحي بغزة تعرض لانهيار واسع، إذ تعمل 18 مستشفى فقط بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى، بينما قتلت إسرائيل أكثر من 1700 من الكوادر الصحية، واعتقلت 1312 آخرين.

وقال إن عدد الأسرة في المستشفيات انخفض إلى 1717 سريرا، مع نقص بلغ 51 بالمئة في الأدوية و71 بالمئة في المستهلكات الطبية.

وفي قطاع التعليم، قال الإحصاء إن 700 ألف طالب وطالبة حرموا من التعليم المدرسي، و88 ألف طالب جامعي من مواصلة تعليمهم، فيما تضررت 95 بالمئة من المدارس.

وقتلت إسرائيل 20 ألفا و480 طالبا، بينهم 19 ألفا و101 من طلبة المدارس و1379 من طلبة الجامعات.

اقتصاد ودمار

وأضاف الجهاز أن معدل البطالة بلغ 29 بالمئة في الضفة الغربية خلال العام 2025، فيما تجاوز 80 بالمئة في قطاع غزة.

وحذر من استمرار المجاعة، حيث يواجه نحو 1.6 مليون فلسطيني انعداما حادا في الأمن الغذائي، بينما فقدت 98.5 بالمئة من الأراضي الزراعية قدرتها على الإنتاج أو تعذر الوصول إليها في قطاع غزة.

وقال الجهاز إن الحرب تسببت أيضا بتضرر أكثر من 198 ألف مبنى، بينها أكثر من 102 ألف مبنى دمر كليا، وأكثر من 70 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تحولا ديموغرافيا وإنسانيا عميقا يواجهه الشعب الفلسطيني، مشددا على أن ضمان الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وحماية الأسرة باتت متطلبات أساسية لتحقيق الاستقرار السكاني والتنمية المستدامة.