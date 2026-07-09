مصرع عامل من مخيم شعفاط إثر سقوطه من ارتفاع في ورشة بناء بمدينة نتانيا

لقي الشاب أحمد رفيق غيث (40 عامًا) من مخيم شعفاط مصرعه، أمس، إثر سقوطه من ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بمدينة نتانيا.

لقي الشاب أحمد رفيق غيث (40 عامًا)، من مخيم شعفاط شمال القدس، مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة نتانيا، أمس الأربعاء.

ضحية الحادث أحمد غيث

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، فقد تلقى مركز الطوارئ بلاغًا حول سقوط عامل من ارتفاع في ورشة بناء في نتانيا، حيث وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، وقام الطاقم الطبي بتقديم الاسعافات الأولية للمصاب ثم قام بنقله الى المستشفى بحالة حرجة لمواصلة تلقي العلاج، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.