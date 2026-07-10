مصابون جراء هجمات للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال في الضفة

أسفرت عدة هجمات للمستوطنين في جنوب الخليل وشرق نابلس عن إصابة عدد من الفلسطينيين جراء الاعتداء عليهم، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا منهم أثناء توفيرها الحماية للمستوطنين.

أصيب 9 فلسطينيين برضوض واختناق، واعتقل فتى مساء، الجمعة، خلال هجوم قوات الاحتلال والمستوطنين عليهم، ومحاولتهم سرقة قطيع أغنام بمسافر يطا جنوب الخليل.

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وقال الناشط أسامة مخامرة، إن المستوطنين هاجموا أهالي خربة اصفي، وحاولوا سرقة أغنام لعائلة عوض، حيث تصدى لهم الأهالي، ما أدى إلى إصابة 9 منهم بجروح ورضوض واختناق بغاز الفلفل من بينهم 4 نساء.

كما قامت قوات الاحتلال التي حضرت لحماية المستوطنين، بقمع المواطنين واعتقلت الفتى محمد إسماعيل عوض (15 عاما).

وفي هجوم آخر للمستوطنين، أصيب فلسطينيا بجروح في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة مواطنين اثنين يبلغان من العمر 48 و28 عاما، جراء هجوم المستوطنين عليهما بالضرب.

وكان مستوطنون قد هاجموا أراضي الفلسطينيين شرق البلدة، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح.

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال برضوض واختناق، جراء هجوم للمستوطنين على منطقة حوارة شرق يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين خلال الهجوم.

وذكر الناشط مخامرة، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت عائلة أثناء تواجد أفرادها بأرضهم قرب مسكنهم في منطقة حوارة شرق يطا، واعتدوا عليهم بالضرب ورش غاز الفلفل على وجوههم، ما أدى إلى إصابة مسن وستة من أفراد عائلته بينهم طفلان برضوض واختناق، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وشاركت في الاعتداء على الأهالي ونكلت بهم، قبل أن تعتقل 3 من الأهالي.