اعتداءات إرهابية للمستوطنين في الضفة: هجوم على المغير والأهالي وتخريب للممتلكات والأراضي الزراعية

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ومستوطنين هاجموا منزلًا في قرية المغير شمال شرق رام الله، واعتدوا على رجال ونساء داخل المنزل، في محاولة لاقتحامه.

صعّد المستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، اعتداءاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية منذ صباح اليوم السبت، إذ هاجموا منازل الفلسطينيين في قرية اقواويس بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أسفر عن إصابة أربعة فلسطينيين، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال هجوم للمستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله.

وتزامنت هذه الاعتداءات مع سلسلة هجمات أخرى طالت أراضي زراعية وممتلكات المواطنين وطواقم بلدية في محافظات نابلس وجنين ورام الله.

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وفي محافظة نابلس، دمّر مستوطنون مزرعة ومحتوياتها في منطقة المسعودية التابعة لأراضي بلدة برقة شمال غرب المدينة. وقال مسؤول لجنة الدفاع عن أراضي المسعودية، ذياب حجي، إن المستوطنين هاجموا مزرعة تعود للمواطن خالد تميمي، وخرّبوا محتوياتها، بما في ذلك غرفة زراعية.

وفي جنوب جنين، أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضٍ زراعية بخربة مسعود قرب يعبد، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمزروعات والأشجار، بحسب مصادر محلية. وتشهد المنطقة اعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال تستهدف الأراضي الزراعية والمنازل والمواطنين.

وفي قرية المغير شرق رام الله، رعى مستوطنون مواشيهم في أراضي المواطنين بمنطقة "الخلايل" جنوب القرية، بحماية قوات الاحتلال، متسببين بأضرار في المزروعات.

كما اعتدى مستوطنون على طواقم بلدية قبلان جنوب نابلس أثناء عملها على تمديد خط كهرباء لأحد المنازل في منطقة عين القصب، ومنعوها من استكمال أعمالها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ومستوطنين هاجموا منزلًا في قرية المغير شمال شرق رام الله، واعتدوا على رجال ونساء داخل المنزل، في محاولة لاقتحامه.

كما أُصيب شاب بالرصاص الحي جراء إطلاق قوات الاحتلال النار في القرية، فيما أعلن الهلال الأحمر تلقيه بلاغًا عن وجود إصابات داخل أحد المنازل في منطقة السهل، إلا أن قوات الاحتلال والمستوطنين منعوا طواقم الإسعاف من الوصول إلى الموقع.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين الإرهابية في أنحاء الضفة الغربية، والتي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم والأراضي الزراعية، وغالبًا ما تتم بحماية أو بمشاركة قوات الاحتلال.