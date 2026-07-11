المستوطنون يعتدون على المغيّر والاحتلال يقتحم قرى رام الله وإصابة في جنين

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة، وأصيب شاب بالضرب على حاجز الجلمة شمال جنين، بالتزامن مع هجوم جديد للمستوطنين على قرية المغيّر شملت الاعتداء على السكان وإتلاف أراض زراعية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى كفر نعمة، وبلعين، ودير ابزيع، وعين عريك، وخربثا بني حارث غرب رام الله، وقريتي عجول وعارورة شمال غرب المحافظة، وبلدة عبوين وقرية جلجليا شمالا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

إصابة شاب قرب حاجز الجلمة شمال جنين

وأُصيب شاب، اليوم السبت، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه على حاجز الجلمة شمال جنين.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بأن طواقمها استلمت إصابة من قوات الاحتلال لشاب (25 عاما) على حاجز الجلمة، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

مهاجمة قرية المغيّر شمال شرق رام الله مجددا

وهاجم المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية المغيّر شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغيّر، أمين أبو عليا، بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا القرية من الجهة الشرقية، وحاولوا مداهمة منزل المواطن محمد حامد أبو عليا.

وأضاف أبو عليا أن اعتداء المستوطنين تضمّن إطلاق أغنامهم في أراضي المواطنين الزراعية في المنطقة بغية الإضرار بها، ما أدى إلى تلف في الأشجار والمزروعات.

وكان مواطنون قد أصيبوا بالرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على المنزل ذاته صباح اليوم، كما أن الاحتلال اعتقل الشاب مؤمن عبد اللطيف أبو عليا خلال الهجوم.

وتعاني قرية المغيّر والقرى والبلدات المحيطة بها اعتداءات متواصلة من المستوطنين، على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة من قوات الاحتلال.