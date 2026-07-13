لندن: ناشطون يطالبون بالإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية

شهدت العاصمة البريطانية لندن تحركات تضامنية مع الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، إذ رفع ناشطون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بالإفراج عنه في مواقع بارزة، في إطار حملة للفت الأنظار إلى استمرار احتجازه في السجون الإسرائيلية.

وقفة في لندن تطالب بالإفراج عن الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، وبفرض عقوبات على إسرائيل (Getty Images)

علَّق ناشطون العلم الفلسطيني على "جسر تاور" في العاصمة البريطانية لندن، مطالبين بالإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، حسام أبو صفية، الذي اعتقلته إسرائيل عام 2024 وما يزال محتجزا منذ ذلك الحين.

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وقامت مجموعة من المؤيدين لفلسطين بتعليق العلم الفلسطيني اليوم، الإثنين، ولافتة كُتب عليها: "أفرجوا عن الدكتور حسام فورا" على الجسر، فيما أغلقت شرطة مدينة لندن الجسر أمام حركة المرور في الاتجاهين.

كما نفّذ ناشطون فعالية مماثلة في محطة قطارات "واترلو" في لندن، حيث علقوا العلم الفلسطيني ولافتة في الطابق الثاني من المحطة، ورددوا هتافات داعمة لفلسطين وللدكتور أبو صفية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل أبو صفية خلال جريمة اقتحامه مستشفى كمال عدوان، حيث شغل أبو صفية منصب مدير المستشفى، في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبا لإطلاق سراح أبو صفية، في 16 حزيران/ يونيو الماضي.

وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و400 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلا، و99 سيدة، و3 آلاف و244 معتقلا إداريا، وسط اتهامات لإسرائيل بممارسة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحقهم.