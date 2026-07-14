إسرائيل تغلق أحد أبواب المسجد الأقصى قبل أن تعيد فتحه

ذكرت محافظة القدس في بيان، أن "قوات الاحتلال أغلقت باب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، لمدة نصف ساعة، بالتزامن مع تنفيذ تدريبات داخل باحات المسجد الأقصى".

أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس، لمدة نصف ساعة بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت أبواب المسجد الأقصى المبارك، مضيفة أن الإغلاق جاء "بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية".

بدورها، ذكرت محافظة القدس في بيان، أن "قوات الاحتلال أغلقت باب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، لمدة نصف ساعة، بالتزامن مع تنفيذ تدريبات داخل باحات المسجد الأقصى".

وأضافت: "كما فرضت قوات الاحتلال تشديدات وإجراءات مشددة على بقية أبواب المسجد، ما أعاق حركة دخول وخروج المصلين خلال فترة الإغلاق".

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، حيث قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في تقرير الأحد، إن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى 26 مرة خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وبحسب التقرير، اقتحم 4 آلاف و212 مستوطنا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، بحماية قوات إسرائيلية.