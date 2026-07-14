اقتحامات بالضفة والقدس واعتقالات ومواجهات بعدة مناطق

نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة والقدس، تخللتها اعتقالات واقتحام منازل واندلاع مواجهات في عدد من البلدات، وسط قيود على الحركة وتعطيل وصول الطواقم الطبية في بعض المناطق.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في عدد من المناطق، أسفرت عن إصابات وحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز، إلى جانب اعتقال عدد من الفلسطينيين ومداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها.

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وخلال الحملة، احتجزت قوات الاحتلال مواطنين وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية بعد التنكيل بهم لساعات، فيما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى حالة مرضية في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بسبب إغلاق أحد الحواجز.

في محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت منزلا في منطقة خلة ياسين وعددا من المنازل في قرية جيت شرق المحافظة.

واندلعت مواجهات مع الشبان تخللها إطلاق قنابل الصوت، كما احتجزت القوات مركبة أحد المواطنين بعد مداهمة محل داخل مجمع تجاري، واعتقلت الأسير المحرر أبو أنس مصلح نزال عقب اقتحام منزله، ضمن حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة، من بينها محيط قرية مادما جنوب المدينة وحي المعاجين غربها، إضافة إلى دخولها من جهة مستوطنة "ألون موريه"، بالتزامن مع إعاقة عمل طواقم الإسعاف في بيت فوريك بسبب إغلاق الحاجز.

كما طالت الاقتحامات محافظة الخليل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منطقة شعابة في المدينة ومخيم العروب شمال المحافظة، فيما داهمت منزلا في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومنزلا آخر في قرية المغير شرق جنين، إلى جانب اقتحام بلدة عنزا جنوب جنين، وتنفيذ مداهمات في مدينة سلفيت ومخيم عين السلطان شمال أريحا.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال حي الكسارات المحاذي لمخيم قلنديا وانتشرت في المنطقة، كما أطلقت قنابل الغاز في شارع المطار قرب المخيم، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق المدينة، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، في ظل استمرار الاقتحامات والاعتداءات التي تتعرض لها القرية والبلدات المحيطة بها، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على السكان وممتلكاتهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت لقيا غرب رام الله، وانتشرت في شوارعها دون تسجيل اعتقالات أو مداهمات.