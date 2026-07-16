الضفة: إصابة 3 فلسطينيين واعتقال 7 آخرين في اعتداء للمستوطنين واقتحام للجيش

هاجم مستوطنون عائلة فلسطينية في خربة امنيزل واعتدوا على أفرادها بالضرب، ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح ورضوض، قبل أن يدخل جيش الاحتلال المنطقة ويعتقل 7 فلسطينيين آخرين.

أُصيب 3 فلسطينيين جراء اعتداء للمستوطنين مساء الخميس، واقتحم الجيش الإسرائيلي المكان نفسه بعد ذلك واعتقل 7 فلسطينيين آخرين، جنوبيّ الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنّ طواقمها تعاملت مع 3 إصابات في منطقة مسافر يطّا جنوب مدينة الخليل "بعد الاعتداء عليهم من المستوطنين"، دون أن تشير إلى طبيعة الإصابات أو ما إذا عولجت ميدانيّا أم نُقلت إلى المستشفى.

وأوضح الناشط في رصد الانتهاكات الإسرائيلية بمسافر يطّا، أسامة مخامرة، أنّ مستوطنين هاجموا عائلة عايد مرّ في خربة امنيزل شرق بلدة يطّا، واعتدوا على أفرادها بالضرب؛ ما أدّى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض.

وأضاف في بيان أنّ المستوطنين استولوا على قطيع أغنام يعود إلى العائلة المستهدفة، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتعتدي على الأهالي وتعتقل 7 منهم.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ تشرين الأوّل أكتوبر 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن استشهاد 1181 فلسطينيّا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطينيّ.