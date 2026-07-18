الضفة: استشهاد شاب بعد نحو أسبوع من إصابته خلال هجوم للمستوطنين

أعلن السبت في قرية المغير شمال شرق رام الله عن استشهاد الشاب فادي النعسان (17 عاما) بعد نحو أسبوع من إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال هجوم للمستوطنين على البلدة.

استشهد الشاب فادي حمد الله النعسان (17 عاما)، السبت، بعد نحو أسبوع من إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله.

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وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، إن الشهيد النعسان كان قد أصيب قبل نحو أسبوع خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية، إذ أصيب برصاص في الفخذ من نوع متفجر أثناء هجوم للمستوطنين على البلدة، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

يشار إلى أن النعسان هو لاعب كرة قدم لنادي المغير، ومنتخب الناشئين فرع الوسط.

وشيع أهالي المغير والمنطقة جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية، ووصل المشيعون إلى ساحة قاعة المغير الكبرى وسط القرية، وأدوا صلاة الجنازة على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت صباح، السبت، مدخل قرية المغير قبيل تشييع جثمان الشهيد النعسان في كلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من المرور، علما أنه المدخل الوحيد للقرية حاليا، فيما تواصل اغلاق المدخل الشرقي منذ أربعة أعوام، قبل أن تعيد فتحه.

كما أطلقت وابلا من قنابل الغاز صوب مدرسة ذكور المغير، ما تسبب باندلاع حريق في حديقة المدرسة.

وكانت قوات الاحتلال والمستوطنين قد هاجموا منزل عائلة محمد حامد أبو عليا في قرية المغير يوم 11 تموز/ يوليو الماضي، ما أسفر عن إصابة الشاب النعسان بالرصاص الحي في الفخذ، إلى جانب إصابة مواطنين آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب الطفل رائد عودة أبو عليا (10 سنوات) بقنبلة صوتية في الرأس.

وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها لهجمات متواصلة من المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة من قوات الاحتلال.