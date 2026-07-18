إحراق منزل وأشجار زيتون واعتداءات للمستوطنين والجيش في الضفة

شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية سلسلة اعتداءات أسفرت عن إحراق منزل مأهول في قرية تلّ، وإصابة شاب جرّاء اعتداء مستوطنين قرب برقة، فيما أحرق جنود الاحتلال عشرات أشجار الزيتون في دير قدّيس غرب رام الله

أحرق مستوطنون منزلا مأهولا في قرية تلّ جنوب غرب نابلس، السبت، واعتدى مستوطنون آخرون على شاب في برقة، فيما أحرق جيش الاحتلال عشرات أشجار الزيتون في دير قدّيس غرب رام الله.

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وقالت مصادر محليّة إنّ مستوطنين أحرقوا منزلا كان مأهولا بالسكّان في قرية تلّ، ما ألحق أضرارا ماديّة كبيرة بالمبنى، وأشارت المصادر إلى عدم ورود بلاغ بشأن وقوع إصابات جرّاء الحريق.

وأوضح الدفاع المدنيّ الفلسطينيّ في بيان، إنّ "طواقم إطفائيّة بلديّة نابلس تعاملت مع حريق اندلع في منزل بقرية تلّ، بعد أن سمحت القوات الإسرائيليّة للطواقم بالدخول إلى المنطقة، إثر تأخير وصولها عقب هجوم نفّذته مجموعات من المستوطنين أضرمت خلاله النار في المنزل ومحيطه".

وأضاف الدفاع المدنيّ أنّ طواقم الإطفاء وجدت المنزل لدى وصولها قد احترق بالكامل، وعملت على تبريد الموقع والتأكّد من عدم وجود بؤر مشتعلة، أو خطر امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، إضافة إلى تفقّد المكان حفاظا على سلامة المواطنين.

مستوطنون يعتدون على شاب قرب برقة شمال غرب نابلس

وأفادت مصادر محليّة، بأنّ مستوطنين اعترضوا طريق الشاب أنس عبد الحكيم لقمان، خلال وجوده على طريق جنين- نابلس قرب مدخل بلدة برقة، حيث اعتدوا عليه بالضرب، الأمر الذي أدّى إلى إصابته بجروح.

الاحتلال يحرق عشرات أشجار الزيتون في دير قدّيس غرب رام الله

لاحقت قوّات الاحتلال مزارعين خلال عملهم في أراضيهم بمنطقتَي جبل الراس وبير العصافير جنوب قرية دير قدّيس، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاههم، ما أدّى إلى اشتعال النيران في مساحات واسعة من أراضي المواطنين المزروعة بعشرات أشجار الزيتون.

وذكرت مصادر محليّة أنّ قوّات الاحتلال منعت طواقم الدفاع المدنيّ من الوصول إلى منطقة الحريق للسيطرة عليه، ما أدّى إلى امتداده على مساحات واسعة في أراضي المواطنين جنوب القرية.

وتعاني دير قدّيس والقرى والبلدات المحيطة بها غرب رام الله من اقتحامات متواصلة من قوّات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المواطنين وممتلكاتهم.