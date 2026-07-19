اقتحامات بالضفة والقدس واعتقالات بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين

تواصل قوات الاحتلال توسيع عملياتها العسكرية في مدن وبلدات الضفة والقدس، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل استمرار حملات المداهمة والاعتقال والتضييق على السكان.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة اقتحامات واسعة طالت مدنًا وبلدات عدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل، وإطلاق قنابل الغاز والصوت، واعتقالات، إلى جانب إخضاع عدد من الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

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وتزامنت هذه الاقتحامات مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، شملت إحراق أشجار زيتون وحقول، والاعتداء على منازل ومسجد، بحماية قوات الاحتلال.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا وقرية المغير، وأطلقت قنابل الغاز باتجاه المنازل، بينما داهمت في محافظة نابلس بلدتي برقة واللبن الشرقية وعددا من المنازل، كما اندلعت مواجهات في بلدة بيتا عقب هجوم للمستوطنين على منطقة "الظهرة"، أسفرت عن إصابة عدد من الشبان بالحجارة.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزلا في منطقة واد الرخيم بمسافر يطا عقب اعتداء للمستوطنين، فيما اقتحمت في بيت لحم بلدة حوسان ونفذت حملة مداهمات واعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وأطلقت قنابل الصوت خلال العملية، فيما أعلن نادي الأسير اعتقال أربعة فتية هم: محمد شادي براهمة، ومالك شادي، ومحمد سمارة، ومجد ناصرية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بلال أبو زيد والشاب أحمد أبو جديع بعد مداهمة منزليهما في بلدة قباطية جنوب المدينة، كما اقتحمت مدينة سلفيت وبلدة دير الغصون شمال طولكرم، حيث نفذت عمليات تفتيش واحتجاز للمواطنين قبل الإفراج عن عدد منهم، إلى جانب اقتحام قرية برقة واللبن الشرقية وعدة أحياء في مدينة نابلس.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية السلام في بلدة عناتا وحي رأس خميس شمال المدينة، وداهمت كراجا للمركبات ضمن حملة المداهمات المتواصلة.

مستوطنون يحرقون منزلا ومسجدا ويهاجمون فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة

صعد مستوطنون، منذ فجر السبت، اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة، حيث هاجموا منازل وممتلكات فلسطينية، وأحرقوا منزلا ومسجدا، واعتدوا على مواطنين، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي محافظة نابلس، أضرم مستوطنون النار في منزل مأهول بالسكان في قرية تل جنوب غرب المدينة، ما أدى إلى احتراقه بالكامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة، دون تسجيل إصابات.

وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه، بالتعاون مع طواقم إطفاء بلدية نابلس، تمكنت من الوصول إلى الموقع بعد تأخير فرضته قوات الاحتلال، حيث عملت على إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أقدم مستوطنون على إحراق مسجد في قرية التوانة، فيما هاجم آخرون مساكن المواطنين في بلدتي يطا والسموع، وسرقوا ثلاثة رؤوس من الماشية.

وفي محافظة جنين، اعتدى مستوطنون على الشاب أنس عبد الحكيم لقمان أثناء مروره على طريق جنين–نابلس قرب مدخل بلدة برقة، ما أدى إلى إصابته بجروح.

وفي غرب رام الله، لاحقت قوات الاحتلال مزارعين أثناء عملهم في أراضيهم بمنطقتي جبل الراس وبير العصافير جنوب قرية دير قديس، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في اندلاع حريق امتد إلى مساحات واسعة مزروعة بأشجار الزيتون.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المنطقة لإخماد النيران، الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الحريق.

وتشهد قرية دير قديس والبلدات المجاورة لها غرب رام الله اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.