14 بعثة دبلوماسية تطالب إسرائيل بتمكين الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين

حثّت 14 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى فلسطين السلطات الإسرائيلية على السماح للصليب الأحمر بالوصول إلى أماكن احتجاز الأسرى الفلسطينيين، مع الدعوة إلى احترام الضمانات القانونية للمعتقلين، وأعربت عن قلقها من تدهور الوضع الصحي للطبيب الأسير حسام أبو صفية

وقفة في لندن تطالب بالإفراج عن الطبيب الأسير حسام أبو صفية، وبفرض عقوبات على إسرائيل (Getty Images)

دعت 14 بعثة دبلوماسية لدى فلسطين، الأحد، إسرائيل إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجونها "فورًا"، معربة عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية للطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية.

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وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك، صادر عن بعثات كل من بلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وإيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا، نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي عبر منصة "إكس".

1/4 Joint local statement of diplomatic missions on the extensive use of administrative detention by Israeli authorities without formal charge. Over 9,000 Palestinians are detained in Israeli prisons, including thousands held without charge or trial. — EU and Palestinians (@EUpalestinians) July 19, 2026

ودعت البعثات إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان تجاه المعتقلين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصولا فوريا إلى جميع مرافق الاعتقال.

كما رحبت بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بعدم قانونية منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وحثت على التنفيذ الكامل للحكم.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي 4 حزيران/ يونيو الماضي، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع، بعدم قانونية سياسة الحكومة منع "الصليب الأحمر" من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وطلبت إلغاءها.

وأشارت البعثات إلى التوسع في استخدام الاعتقال الإداري من قبل السلطات الإسرائيلية، موضحة أن أكثر من 9 آلاف فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم آلاف محتجزون دون توجيه تهم أو محاكمة.

وذكرت أن منظمات معنية بحقوق الإنسان وصفت أوضاع احتجاز الفلسطينيين بأنها "قاسية ومهددة للحياة"، في ظل نقص الغذاء، وحرمان الأسرى من الرعاية الطبية، وسوء المعاملة.

كما أعربت البعثات عن قلقها البالغ إزاء التقارير الأخيرة، بشأن تدهور الحالة الصحية للطبيب حسام أبو صفية.

وذلك بعدما نقل المحامي ناصر عودة عن أبو صفية، الثلاثاء الماضي، قوله إنه تعرض للضرب على أيدي سجانين إسرائيليين، ما أدى إلى إصابته في إصبعه وحدوث نزيف.

وشددت البعثات الـ14 على أن المعتقلين يجب أن يتمتعوا بحقوقهم في إبلاغهم بالتهم التي تقوم عليها أي احتجاز، وحقوقهم في الوصول إلى المساعدة القانونية، وأن يخضعوا لمحاكمة عادلة.

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون أوضاعا قاسية تشمل التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.