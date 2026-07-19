32 أمر هدم في كفر عقب و3 آلاف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال تموز

تتواصل إجراءات الاحتلال الهادفة إلى توسيع سياسة الهدم في القدس، عبر إصدار أوامر جديدة تستهدف منازل الفلسطينيين في كفر عقب، في سياق تصعيد متواصل يطال الأحياء السكنية ويزيد الضغوط على السكان وسط اتساع الانتهاكات في المدينة.

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من انتهاكاتهم في مدينة القدس المحتلة منذ مطلع تموز/يوليو الجاري، مرتكبين مئات الانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، في إطار سياسة متواصلة تستهدف التضييق على السكان وتعزيز إجراءات الهدم والإخلاء.

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وفي أحدث هذه الإجراءات، سلمت قوات الاحتلال، الأحد، 32 أمرا بالإخلاء والهدم لمنازل في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، بعد اقتحام البلدة وتوزيع الإخطارات على أصحاب المنازل، ومنحهم مهلة لا تتجاوز أسبوعًا لإخلائها تمهيدا لتنفيذ عمليات الهدم، بحسب محافظة القدس.

وتأتي هذه الأوامر بعد فترة وجيزة من توزيع سلطات الاحتلال إخطارات بوقف البناء لنحو 30 منزلا في البلدة نفسها، في تصعيد متواصل يستهدف المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي 32 عملية هدم طالت منازل ومنشآت وممتلكات فلسطينية في القدس المحتلة، في استمرار لسياسة الهدم التي تشهد تصاعدا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة.

الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية تمهيدا لإقامة بوابة عسكرية شمال غربي القدس

شرعت قوات الاحتلال، الأحد، بوضع مكعبات إسمنتية على مفرق الخنيدق في الطريق الواصل بين بلدة بيت لقيا وقرى شمال غربي القدس المحتلة، تمهيدًا لتركيب بوابة عسكرية في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال وضعت المكعبات الإسمنتية بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا، ضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تقييد حركة الأهالي في المنطقة.

وتشهد منطقة الخنيدق بشكل متكرر اقتحامات واعتداءات إسرائيلية تستهدف المزارعين وتعرقل وصولهم إلى أراضيهم، في إطار تضييقات متواصلة تطال بلدات وقرى شمال غربي القدس المحتلة.

1489 مستوطنا يقتحمون الأقصى خلال أسبوع

شهد المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة اقتحامات المستوطنين، إذ اقتحم أكثر من 1489 مستوطنا باحاته بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة، في ظل إجراءات وتسهيلات شملت تمديد ساعات الاقتحام خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

ويعكس هذا التصعيد اتساع نطاق الاقتحامات وتزايد أعداد المشاركين فيها، ضمن خطوات متدرجة تهدف إلى فرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، وسط مخاوف من تكريس سياسة التقسيم الزماني والمكاني عبر تخصيص أوقات وأماكن لغير المسلمين، بما يتعارض مع الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وفي المقابل، تصاعدت الدعوات في مدينة القدس إلى الحشد والرباط في المسجد الأقصى لمواجهة الاقتحامات المتكررة والتصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع وتهويد المسجد.

وكان الأسبوع الأول من تموز/يوليو الجاري قد شهد اقتحام أكثر من 1403 مستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، ما يعكس استمرار الارتفاع في وتيرة الاقتحامات خلال الشهر الحالي.

وفي سياق متصل، رصدت مؤسسة القدس الدولية في ورقة بحثية اعتداءات الاحتلال المرتبطة بالمناسبات "القومية" الإسرائيلية بين عامي 2014 و2025، موضحة أن إجمالي عدد المقتحمين بلغ 3108 مستوطنين خلال فترة الرصد، فيما استحوذت الأعوام الأربعة الأخيرة (2022-2025) على نحو 74% من إجمالي هذه الاقتحامات، معتبرة أن الاحتلال يوظف هذه المناسبات لتكريس سيطرته على المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة على الأرض بصورة تدريجية.