اقتحامات للضفة والقدس تتخللها اعتقالات وتحقيقات ميدانية

واصلت قوات الاحتلال حملات الاقتحام في الضفة والقدس، مستهدفة عددا من البلدات والقرى بمداهمات واعتقالات وتحقيقات ميدانية، وسط إجراءات عسكرية مشددة وتقييد لحركة الفلسطينيين، ما يزيد من حدة التوتر في المناطق المحتلة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، إلى جانب اقتحام المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجاز عدد من المواطنين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، وسط تخريب للممتلكات.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات المواطنين من مختلف محافظات الضفة، بينهم أسرى محررون وفتية، إضافة إلى خمس سيدات، وذلك عقب مداهمة منازلهم واحتجاز أفراد من عائلاتهم للتحقيق.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدينة قلقيلية، حيث داهمت عدداً من منازل المواطنين في حي النقار، وفتشتها قبل أن تعتقل خمسة مواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم: محمد عثمان داود، أديب الغلبان، عمر شريم الخيل، عبد الله قراقع، وبراء حماد، وذلك عقب عمليات التفتيش والمداهمة التي نفذتها القوات داخل الحي.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة عنبتا، وشابا آخر من ضاحية ذنابة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، كما داهمت منزلا في ضاحية عزبة ناصر واعتدت بالضرب على صاحبه، إلى جانب تخريب محتويات المنزل.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام في عدد من المناطق بمحافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين، بينهم طفل، وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق بعض الطرق خلال تنفيذ المداهمات.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل بلدة سنجل شمال شرق المدينة، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، قبل أن تنفذ عمليات تفتيش واحتجاز لعدد من الشبان وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، دون تسجيل اعتقالات.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو ضعيف شرق المحافظة، وانتشرت في وسطها، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، ما تسبب بتعطيل الحركة التجارية وإرباك حياة المواطنين.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة عمليات عسكرية متواصلة تنفذها قوات الاحتلال بشكل شبه يومي في بلدات وقرى الضفة الغربية، تتخللها مداهمات للمنازل والمنشآت، واعتقالات، وفرض قيود على حركة المواطنين، في ظل تصعيد مستمر تشهده المنطقة منذ أشهر.