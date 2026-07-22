الأوقاف تُحذّر من خطورة دعوات "منظمات الهيكل" لاقتحام الأقصى

حذّرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من تصعيد يستهدف المسجد الأقصى، عبر دعوات لتنظيم اقتحامات واسعة في ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم، وحمّلت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التبعات، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني لإعمار الأقصى وإفشال مخططات الاقتحام

أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى "منظمات الهيكل"، لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يوم غد، الخميس، والمطالبة بالسماح باقتحامه ليلا عقب ما يسمى "مسيرة السيادة"، التي تأتي بالتزامن مع ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

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وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه الدعوات والمخططات المحمومة، التي تهدف إلى إدخال أكثر من 5 آلاف مستوطن وفرض اقتحامات ليليّة جديدة، تُمثل تصعيدا خطيرا ومحاولة مكشوفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت في بيانها "أن المسجد الأقصى بمساحته الكلية البالغة 144 دونما هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة"، وأن محاولات المستوطنين فرض وقائع جديدة "لن تمنحهم أي شرعية."

وحمّلت الأوقاف سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الاستفزازات وتوفير الغطاء للأفكار المتطرفة، داعية أبناء الشعب الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى إلى شد الرحال إليه والرباط في باحاته لإفشال هذه المخططات.

كما طالبت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالتدخل العاجل للضغط على دولة الاحتلال، لوقف هذه الانتهاكات التي تمس مقدسات المسلمين.