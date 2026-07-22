الاحتلال يهدم أربعة منازل في بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال منازل مأهولة في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، بحجة البناء دون ترخيص، وسط إجراءات عسكرية رافقت عمليات الهدم ومنعت الأهالي من الاقتراب. وتأتي هذه الخطوة ضمن تصاعد عمليات هدم المنشآت الفلسطينية في الضفة.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، عمليات هدم طالت أربعة منازل مأهولة في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بحجة البناء دون ترخيص، وسط تصعيد متواصل في سياسة هدم المنشآت السكنية الفلسطينية.

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وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نحالين غرب بيت لحم برفقة جرافات عسكرية، وتمركزت في منطقة "صبيحة"، قبل أن تبدأ بهدم عدد من منازل المواطنين.

وطالت عمليات الهدم ثلاثة منازل تعود لكل من محمود نعيم فنون، المكون من طابقين، ومحمود حسني شكارنة ومالك ربحي نجاجرة، وكل منهما مكون من طابق واحد، كما شرعت القوات بإخلاء منزل رابع يعود لعائلة جميل محمد نجاجرة تمهيدا لهدمه.

كما هدمت جرافات الاحتلال منزل عائلة عادل حسن عزازمة، المكون من طابقين وبمساحة 170 مترا مربعا لكل طابق، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي لمنعهم من الاقتراب من المنازل المستهدفة.

وتأتي عمليات الهدم في نحالين بعد أن ردت محكمة الاحتلال مؤخرا التماسا لوقف قرار يقضي بهدم 14 منزلًا في البلدة.

وفي بلدة زعترة شرق بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن رائد حسن أبو رعية، المكون من تسوية وطابقين، بمساحة 110 أمتار مربعة لكل طابق، ويقطنه سبعة أفراد.

وأوضحت مصادر محلية أن الاحتلال كان قد أخطر أبو رعية بإخلاء منزله قبل يوم من تنفيذ عملية الهدم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت خلال الليلة الماضية قرية أرطاس جنوب بيت لحم، وداهمت منزلي المواطنين موسى زهران وعاهد عيد، وفتشتهما، دون تسجيل اعتقالات.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا ملحوظا في عمليات هدم المنشآت السكنية والتجارية والزراعية، إلى جانب استهداف البنية التحتية والمرافق العامة.

ووفق معطيات فلسطينية، نفذت قوات الاحتلال خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 341 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 740 منشأة، وألحقت أضرارا بنحو 923 مواطنا، بينهم 546 طفلًا و431 امرأة، فيما أصدرت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها إخطارات بهدم 254 منشأة بحجة عدم الترخيص.