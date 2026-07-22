تصعيد بالضفة والقدس: مداهمات واعتقالات وهجمات للمستوطنين

شهدت مدن وبلدات عدة في الضفة والقدس تصعيدا ميدانيا تمثل في اقتحامات إسرائيلية متزامنة مع اعتداءات نفذها مستوطنون، ما أسفر عن اعتقالات واندلاع مواجهات في عدد من المناطق، وسط استمرار التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة طالت مدنًا وبلدات ومخيمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، إلى جانب تنفيذ اعتقالات طالت عددًا من الفلسطينيين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق بالتزامن مع هجمات نفذها مستوطنون استهدفت ممتلكات الفلسطينيين.

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وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى المزرعة الشرقية، وسردا، وبرقا، ودير جرير، وبيتونيا، وترمسعيا، واعتقلت شابا من المزرعة الشرقية.

وجاء اقتحام ترمسعيا عقب هجوم شنه مستوطنون على أطراف البلدة، أطلقوا خلاله الرصاص الحي بكثافة باتجاه منازل المواطنين، وأضرموا النيران في أراضٍ وممتلكات.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة شارع السكة، كما واصلت اقتحام بلدة بيتا، حيث داهمت عددا من المنازل.

وفي السياق، هاجم مستوطنون منزلا قرب حاجز المربعة جنوب المدينة، بينما اندلعت مواجهات عقب تصدي الأهالي لهجوم آخر استهدف قرية جالود جنوب شرقي نابلس.

أما في محافظة جنين، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية واعتقلت ستة شبان، هم: فادي السمارة زكارنة، وأحمد الكمال زكارنة، ومحمد الأقرع زكارنة، وأسامة كميل، وأحمد كميل، ومحمد الشما.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة عبر الحاجز الشمالي، وداهمت منازل في شارع الحديقة وحي النقار، إضافة إلى مخزن في الحي ذاته، كما اعتقلت عددًا من العمال من قطاع غزة بعد الاعتداء عليهم.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وبلدة طمون جنوبها، وداهمت عددا من المنازل خلال الاقتحام المستمر.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الدوحة غرب المدينة، ونفذت عمليات دهم لعدد من المنازل، قبل أن تعتقل الشابين أحمد حجاجرة من مخيم عايدة، وعلاء الشلش من منطقة الدوحة.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة أبو كتيلة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت، كما اقتحمت بلدتي بيت أمر والسموع، ومخيم العروب، وداهمت منازل في عدة مناطق.

وفي محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرنبالا شمال غربي المدينة، واعتقلت فلسطينيا وزوجته عقب مداهمة منزلهما في ضاحية الأقباط ببلدة الرام، فيما اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، بلدة حزما شمال القدس المحتلة.