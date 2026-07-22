نابلس: مستوطنون يهجّرون عائلة الطوباسي من منزلها بجالود ويستولون عليه بعد محاصرته لأشهر

أقدم مستوطنون على تهجير عائلة محمود الطوباسي والاستيلاء على منزلها في بلدة جالود جنوب نابلس، عقب حصار دام ثلاثة أشهر تخلله اعتداءات يومية، وحرق للمنزل، وقطع للمياه والكهرباء والإمدادات عن العائلة لإجبارها على الرحيل.

أقدم مستوطنون، الأربعاء، على تهجير عائلة محمود الطوباسي في بلدة جالود جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، واستولوا على منزلها.

وقال الناشط ضد الاستيطان جنوب نابلس بشار القريوتي، إن المستوطنين استولوا على منزل الطوباسي، بعد إجبار العائلة على الخروج منه، عقب حصار استمر أكثر من ثلاثة أشهر، والاعتداء على أفرادها بشكل يومي.

المستوطنون يهجرون عائلة فلسطينية من #جالود في الضفة الغربية المحتلة، بعد محاصرته والاعتداء عليه لأشهر.



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وأضاف أن منزل عائلة الطوباسي تعرض للحرق من قبل المستوطنين، الذين أقاموا بؤرة استيطانية قربه، إلا أن العائلة أصرت على البقاء والعيش في ظروف صعبة جدا، من قطع للمياه والطعام.

وأكد أن المستوطنين قطعوا الكهرباء عن منزل العائلة، كما قطعوا الطريق على كل من يحاول مساعدة العائلة أو إيصال الغذاء والمياه والدواء لها، وأجبروها على الرحيل عن المنزل، ثم الاستيلاء عليه.

المستوطنون يتراقصون أمام منزل عائلة الطوباسي الذي هجّروا أهله، بعد حصاره وقطع الماء والطعام والكهرباء عنه.



للتفاصيل: https://t.co/h0khBYQG47 pic.twitter.com/7pizf0brH5 — موقع عرب 48 (@arab48website) July 22, 2026

وفي تأكيد بأن قوات الاحتلال توفر الحماية للمستوطنين، خلال اعتداءتهم وجرائمهم، أكّدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي أرسل قوات إلى الموقع، لكنها لم تمنع طرد العائلة".

وبحسب مصدر أمني،ّ إسرائيلي، "فقد تمركزت القوات بالقرب منه، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يتدخل لمنع العملية، ولم يحمِ العائلة الفلسطينية".

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 1182 فلسطينيا، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

هدم منزل ومغسلة ومزرعتين للمواشي شمال غرب القدس

وفي سياق ذي صلة، هدمت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، منزلا ومغسلة للمركبات ومزرعتين للمواشي في بلدة الجديرة، شمال غرب القدس المحتلة، وفق محافظة القدس.

ونقلت محافظة القدس في بيان عن رئيس بلدية الجديرة، أحمد برجس، أن آليات إسرائيلية اقتحمت البلدة ونفذت عمليات هدم طالت منزلا، ومغسلة للمركبات، ومزرعتين للمواشي، دون أن يبلغ عن مواجهات.

وقال برجس إن بلدة الجديرة والمنطقة المحيطة بها تتعرض بشكل متواصل لاستهداف من السلطات الإسرائيلية عبر تصعيد عمليات الهدم وتسليم إخطارات هدم للمنازل والمنشآت، في محاولة لفرض مزيد من التضييق على المواطنين والحد من التوسع العمراني الفلسطيني في المنطقة.

من جانبه، قال صاحب المغسلة محمد اتيم، إن الآليات الإسرائيلية هدمت المغسلة المقامة منذ خمس سنوات دون إنذار مسبق، رغم أن السلطات الإسرائيلية سلمتهم في وقت سابق قراراً بوقف العمل، قبل أن يحصلوا على قرار بتجميد تنفيذ الإجراء، وفق بيان المحافظة.

وأضاف أن المغسلة كانت تشكل مصدر رزق لسبع عائلات.

وأشار إلى أن عملية الهدم ألحقت بهم خسائر مادية تقدر بنحو 200 ألف دولار، وحرمت العاملين فيها من مصدر دخلهم الوحيد.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الجاري 341 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية، وتضرر 923 فلسطينيا، كما أصدرت 254 إخطارا جديدا بالهدم بذريعة البناء دون ترخيص.

وتؤكد الأمم المتحدة أن عمليات الهدم الإسرائيلية، تسببت خلال عام 2025 في نزوح أكثر من ألف و700 فلسطيني.