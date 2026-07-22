"يونيسكو" تعتمد 4 قرارات تبطل إجراءات إسرائيل بمواقع تراثية فلسطينية

اعتمدت لجنة التراث العالمي 4 قرارات أكدت فيها عدم الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع التراث الفلسطيني، مع الإبقاء عليها ضمن قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، والدعوة إلى إرسال بعثات لتقييم أوضاعها وحمايتها.

اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "يونيسكو"، اليوم الأربعاء، 4 قرارات تؤكد بطلان الإجراءات الإسرائيلية بحق مواقع التراث الفلسطيني، وأبقت هذه المواقع على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

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واعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، "يونيسكو"، 4 قرارات خاصة بفلسطين خلال الدورة الـ48 المنعقدة في الفترة من 19 إلى 29 تموز/ يوليو الجاري، بمدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وشملت القرارات مدينة القدس القديمة وأسوارها، والبلدة القديمة في مدينة الخليل، ودير القدّيس هيلاريون (تل أم عامر) في قطاع غزة، وبتّير: المشهد الثقافي في جنوب القدس.

أسوار البلدة القديمة، القدس (Getty Images)

وأبقت اللجنة المواقع الفلسطينية الأربعة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وجددت اللجنة تأكيدها على الأهمية الدينية والثقافية الاستثنائية لمدينة القدس القديمة وأسوارها لدى الديانات السماوية الثلاث.

وأكدت بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المواقع الفلسطينية ووضعها القانوني والتاريخي، بما في ذلك ما يسمى "القانون الأساسي" بشأن القدس، معتبرة أنها لاغية وباطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

كما دعت إلى إيفاد بعثات رصد تفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها، وإلى البلدة القديمة في الخليل، بالتعاون مع مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للآثار والمواقع "إيكوموس"، لتقييم حالة صون الموقعين وتقديم التوصيات اللازمة لحمايتهما.

فلسطيني يسير في شارع قديم في البلدة القديمة، الخليل (Getty Images)

وخلال أعمال الدورة، قال مندوب فلسطين الدائم لدى "يونيسكو"، السفير عادل عطية، إن إسرائيل تنتهج "سياسة ممنهجة" لتعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية عبر السيطرة على مواقع التراث الثقافي، وفرض سياسة التهويد في القدس.

دير القديس هيلاريون، غزة (Getty Images)

وأشار عطية إلى الاعتداءات الأخيرة على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، بما في ذلك تنفيذ أعمال إنشائية ووضع سقف عند أحد مداخله دون موافقة دولة فلسطين، أو التنسيق مع "يونيسكو".

ووصف التصرفات الإسرائيلية بأنها انتهاك لاتفاقية التراث العالمي، والقواعد الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا عطية "يونيسكو" والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية، والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة إسرائيل على انتهاك الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

فلسطينيون يزرعون أرضهم في قرية بتّير بريف بيت لحم، القرية كلها مدرجة على قائمة "يونيسكو" للتراث العالمي (Getty Images)

وأكد أن حماية التراث الثقافي الفلسطيني مسؤولية دولية جماعية، إلى جانب شكره للدول التي دعمت اعتماد القرارات، وتأكيده على مواصلة العمل مع "يونيسكو" والدول الأعضاء لمتابعة تنفيذها، وتوثيق الانتهاكات، وحشد الدعم الدولي لحماية التراث الثقافي الفلسطيني.

أطفال فلسطينيون يسبحون في بركة بتّير التاريخية (Getty Images)

ويأتي اعتماد القرارات الجديدة امتدادا لمواقف سابقة اتخذتها "يونيسكو"، إذ أقرت لجنة التراث العالمي، في دورتها السابعة والأربعين في تموز/ يوليو 2025، 4 قرارات بشأن مواقع التراث الفلسطيني، شددت على حماية المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، ورفض الإجراءات الإسرائيلية المخالفة لاتفاقيات المنظمة.