اقتحامات واعتقالات تتزامن مع اعتداءات للمستوطنين بالضفة

شهدت مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا مع تنفيذ قوات الاحتلال حملات اقتحام واعتقال متزامنة، ترافقت مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق منازل وممتلكات فلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في عدد من المناطق.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقت مع اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، شملت مداهمات للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع السكان لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، فيما اندلعت مواجهات في عدد من المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، بالتزامن مع تصعيد عمليات الاعتقال وتوفير الحماية للمستوطنين خلال اعتداءاتهم.

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وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون منازل المواطنين وأشعلوا النيران في محيط أحدها، كما أحرقوا ساحة منزل على أطراف قرية جالود جنوب شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان عقب تدخل قوات الاحتلال.

وفي محافظة قلقيلية، جرفت آليات الاحتلال أشجار زيتون في محيط قرية كفر قدوم شرق المدينة، بينما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إماتين واعتقلت الشاب صهيب باسل صوان بعد مداهمة منزله. كما اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واعتقالات في حي النقار ومناطق أخرى.

أما في محافظة رام الله والبيرة، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الشرقية وقرية دير جرير شرق رام الله، واعتقلت شاباً خلال اقتحام بلدة سلواد شمال شرق المدينة.

وفي محافظة طولكرم، داهمت قوات الاحتلال منزلا في قرية قفين شمال المحافظة، كما اقتحمت بلدة صيدا ونفذت حملة مداهمات واعتقالات بعد تفتيش عدد من المنازل.

وفي محافظة جنين، واصلت قوات الاحتلال اقتحام قرية فقوعة وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية، فيما حاصرت قوة خاصة منزلاً في حي المراح بمدينة جنين.

كما اقتحمت بلدة قباطية مرتين خلال ساعات، حيث انتشرت الآليات العسكرية في شوارعها، وأعاقت حركة المواطنين واحتجزت عدداً منهم للتحقيق الميداني، دون تسجيل اعتقالات في الاقتحام الثاني.

وكان الاحتلال قد اعتقل خلال الاقتحام الأول ستة أسرى محررين بعد مداهمة منازلهم، وهم: أسامة كميل، وفادي السمارة زكارنة، وأحمد الكمال زكارنة، ومحمد أحمد زكارنة، وأحمد كميل، ومحمد سباعنة.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المدينة، وانتشرت في عدة أحياء وأطلقت قنابل الصوت تجاه المواطنين، من دون الإبلاغ عن تنفيذ اعتقالات أو مداهمات للمنازل.