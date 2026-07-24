مصرع شاب من قرية شرفات متأثرًا بإصابته في حادث دراجة نارية بالقدس

لقي الشاب علي محمد أبو ريا، من قرية شرفات بالقرب من القدس، مصرعه متأثرًا بجراح أصيب بها في حادث دراجة نارية وقع في بلدة بيت حنينا، فيما باشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي الشاب علي محمد أبو ريا، من قرية شرفات في القدس، مصرعه متأثرًا بجراح أصيب بها إثر حادث طرق وقع أثناء قيادته دراجته النارية في بلدة بيت حنينا، بحسب ما أفادت الشرطة، فجر اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة أن طواقمها من محطة "شعفاط" هرعت إلى مكان الحادث، الذي تشير المعطيات الأولية إلى أنه حادث ذاتي، حيث نُقل المصاب إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة وُصفت في البداية بالمتوسطة.

وأضافت أن حالة الشاب تدهورت لاحقًا داخل المستشفى، وأعلن الطاقم الطبي وفاته متأثرًا بإصابته.

وباشر محققو حوادث الطرق في الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.