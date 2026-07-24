3 شهداء اثنان منهم متأثرين بإصابتهما بنيران الاحتلال في قطاع غزة الجمعة

استشهد 3 فلسطينيين في قطاع غزة، بينهم سيدتان متأثرتان بجراحهما، جراء نيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة والمغازي، والذي أسفر أيضا عن إصابة 4 آخرين ودمار واسع في المنازل وموجات نزوح، في استمرار للخرقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

استشهد ثلاثة من الأهالي في قطاع غزة، الجمعة، اثنين منهم، بينهما امرأة، استشهدا متأثرين بجراحهما الناجمة عن نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب أربعة أشخاص، بينهم سيدتان، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط قطاع غزة، فيما استشهدت سيدة متأثرة بإصابتها في قصف سابق مساء الخميس، استهدف منزلها بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة أربعة أشخاص بينهم سيدتان، بجروح متوسطة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة عياش في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المنزل بغارة، عقب إنذار بإخلاء مربع سكني، ما أثار حالة هلع وأجبر عشرات العائلات على النزوح.

وذكرت أن الغارة دمرت المنزل بالكامل، وألحقت أضرارا واسعة بعشرات المنازل المجاورة.

وفي مدينة غزة، أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بوفاة منى ماضي ثابت (56 عاما) متأثرة بجراح أصيبت بها جراء قصف إسرائيلي دمر منزلها في منطقة الزهارنة بشارع الجلاء، مساء الخميس.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن، مساء الخميس، سلسلة غارات استهدفت مسجدا في مخيم البريج، وثلاثة منازل في مدينة غزة وشمالي القطاع، عقب إنذارات بالإخلاء.

ووفق وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الخميس، عن استشهاد ألف و185 شخصا، وإصابة 3816 آخرين.

يأتي ذلك، في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية أكثر من 73 ألف شهيد، وما يزيد على 173 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.