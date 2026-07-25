ألبانيزي تدعو إلى حظر السلاح ووقف التجارة: مستوطنون والجيش الإسرائيلي يرتكبون "مذابح" بالضفة

قالت المقررة الأممية المعنية بفلسطين، إن مستوطنين والجيش الإسرائيلي يرتكبون معا "مذابح جماعية" ضد مدنيين عزل في أنحاء الضفة، ودعت إلى "حظر السلاح ووقف التجارة الآن" مع إسرائيل، معتبرة أن ذلك هو "ما يقتضيه القانون الدولي".

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، السبت، إن مستوطنين والجيش الإسرائيلي يرتكبون معا "مذابح جماعية" ضد مدنيين عزل في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

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وتحدثت ألبانيزي، في تدوينة على منصة "إكس"، عن "مذابح جماعية ضد مدنيين عزل بكافة أنحاء الضفة الغربية، فيما تتعرض غزة للقصف".

وتابعت، أن مستوطنين والجيش الإسرائيلي "يوحدون صفوفهم".

POGROMS

against defenseless civilians

all over the West Bank (while Gaza is under fire).



Israeli civilians and army joining forces.



It is not just Nethanyahu and few "rotten apples".



THIS IS ISRAEL



ARMS EMBARGO NOW - STOP TRADE NOW



This is what intl law requires. pic.twitter.com/6IHR4yPolS — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 25, 2026

وشددت على أن الأمر "لا يقتصر على (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو وعدد قليل من العناصر الفاسدة"، مضيفة "هذه هي إسرائيل".

وطالبت ألبانيزي بـ"حظر السلاح ووقف التجارة الآن" مع إسرائيل، معتبرة أن ذلك هو "ما يقتضيه القانون الدولي".

وأرفقت ألبانيزي مع التدوينة فيديو يظهر هجوم المستوطنين والجيش الإسرائيلي على فلسطينيين بقرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صباح السبت، إصابة 8 فلسطينيين بينهم 6 بالرصاص، جراء هجوم للمستوطنين على قرية فرعتا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وشمالي الضفة أيضا، اعتقل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين على الأقل خلال حملة مداهمات واسعة لأحياء وبلدات جنين بالتزامن مع انتشار مكثف وتحركات عسكرية متواصلة، وفقا لوكالة "وفا".

وذكرت الوكالة، أن الجيش نفذ عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل، فيما لا تزال تحركاته العسكرية مستمرة في أنحاء متفرقة من جنين.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس ومخيم الفارعة، وشرع في حملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين.

وأعلن جيش الاحتلال اعتقال أكثر من 70 فلسطينيا واستجواب المئات خلال اقتحامات واسعة لقواته في الضفة الغربية المحتلة، وذلك غداة هجمات للمستوطنين أسفرت عن 4 شهداء والعديد من الجرحى بينهم في قرية تل جنوب غرب نابلس.

ووفق ما جاء في بيانه، أن القوات اعتقلت 11 فلسطينيا واستجوبت نحو 80 آخرين في قرية تل، بالإضافة إلى اعتقالات ومداهمات أخرى نفذت في العديد من البلدات.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اقتحامات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر عن استشهاد 87 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 1182 فلسطينيا وأصيب الآلاف في الضفة الغربية، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.