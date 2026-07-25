الضفة: الاحتلال يشرعن اقتلاعه الأشجار من 69 دونمًا بإصدار أوامر عسكرية لاحقة

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال 3 أوامر لاتخاذ "وسائل أمنية"، تستهدف إزالة الغطاء النباتي واقتلاع أشجار الزيتون من أراضي قرى سالم وبورين ومادما في محافظة نابلس

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وأوضحت الهيئة أنّ هذه الأوامر العسكرية طالت "مساحة فعلية تُقدّر بنحو 68.7 دونمًا، من بينها شريط أرضي يمتد بطول 5,567 مترًا في أراضي بورين ومادما".

خارطة الأمر الذي يستهدف أراضي قرية سالم بمساحة 61 دونمًا

وذكرت الهيئة أن الأوامر تكشف "أنّ اثنين من هذه الأوامر العسكرية، وهما الأمران (79/26) و(80/26)، يستهدفان الموقع نفسه تقريبًا من أراضي سالم، مع اختلاف جوهري في مُهَل التنفيذ والاعتراض، في حين يستهدف الأمر (83/26) ممرًّا طويلًا بين أراضي بورين ومادما".

ولفت بيان الهيئة إلى أنّ الخطورة الجوهرية في إصدار هذه الأوامر العسكرية لا تقتصر على المساحات والأشجار المستهدفة فقط، بل في أنّها "صدرت بعد أن كانت قوات الاحتلال قد نفذت عمليات الإزالة على الأرض، الأمر الذي يحولها من قرارات سابقة للتنفيذ إلى غطاء إجرائي لاحق لفعل منجز".

وأضافت الهيئة أنّه "على الرغم من أنّ نصوصها (الأوامر العسكرية) تمنح المواطنين فترات للاعتراض، فإنّ صدورها بعد اقتلاع الأشجار، والسماح في بعضها بالتنفيذ فور التوقيع أو خلال 3 ساعات فقط، يُفرغان حق الاعتراض من مضمونه، ويحيلانه إلى إجراء صُوريّ لا يستطيع منع الضرر أو حماية الملكية، وبذلك تُستخدم الأوامر العسكرية لتقنين الواقع المفروض بأثر لاحق، لا لضمان حق أصحاب الأراضي في الاعتراض الفعلي قبل المساس بأراضيهم وممتلكاتهم".

وحذّرت من أنّ إصدار هذه الأوامر يزيل النقاب عن "نمط بالغ الخطورة في استخدام التشريع العسكري، إذ صدرت الأوامر، وفق المعطيات الميدانية، بعد أن كانت قوات الاحتلال قد شرعت في إزالة الأشجار أو أتمّت العملية فعليًّا، بما يحوّلها من قرارات سابقة للتنفيذ إلى أدوات لإضفاء غطاء إجرائي لاحق على واقع فُرض بالقوة. وعلى الرغم من تضمينها نصوصًا تتيح الاعتراض، فإنّ التنفيذ الفوري في الأمر رقم (79)، والمهلة التي لا تتجاوز 3 ساعات في الأمر رقم (83)، والنص الصريح على جواز الاعتراض حتى بعد انتهاء الأعمال، تُفرغ هذا الحق من مضمونه الوقائي".

موضحة أنّ "حق الاعتراض لا يكون فعالًا إذا مُنح بعد وقوع الضرر، ولا سيّما عندما يتعلق الأمر باقتلاع أشجار وتغيير دائم في طبيعة الأرض لا يمكن تداركه بمجرد قبول اعتراض لاحق".