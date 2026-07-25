الضفة.. الاحتلال يوسّع عملياته ويعلن إجراءات جديدة

تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم السبت، سلسلة اقتحامات لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، مما أسفر، وفق تقديرات أولية، عن إصابة فتى ومسنّ فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس.

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الاقتحامات شملت، حتى الآن، مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، ومدينة قلقيلية، وقرية كوبر شمال غربي رام الله، وبلدة كفر عقب شمال القدس، وفي محافظة جنين، داهمت قوات إسرائيلية، بلدة يعبد وقريتي الزبابدة وبرقين، كما اقتحمت قرية فرعون جنوب محافظة طولكرم، وفي محافظة نابلس، اقتحمت قرية قريوت جنوب المدينة، وسط تقارير ميدانية تفيد بإطلاق قنابل الغاز باتجاه منازل الأهالي، وهجمات نفذها مستوطنون استهدفت المنازل في قرية عوريف جنوب نابلس.

وتأتي هذه التطورات بعد استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وإصابة أربعة آخرين، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، في بلدة تل جنوب غربي نابلس، إثر هجوم شنه مستوطنون مسلحون على البلدة واعتدائهم على السكان وممتلكاتهم.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة ثلاثة آخرين خلال الأحداث قرب البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، قبل أن يفرض حصارا على مدينة نابلس وبلدة تل، ويدفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية.

تصعيد إسرائيلي على الأرض

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، قد اصدرا، الجمعة، "توجيهات للجيش" تتعلق بالضفة الغربية، بعد مشاورات مع أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) ورؤساء الأجهزة الأمنية، لتنفيذ سلسلة من الإجراءات، على خلفية الأحداث التي شهدتها الساعات الـ24 الماضية.

كما وأعلن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، صدور تعليمات بتنفيذ عمليات "هجومية" في الضفة الغربية، وقال في بيان، إن رئيسه، دافيد زيني، "أجرى تقييمًا للوضع في موقع العملية، مع قادة الشاباك في منطقة السامرة (الضفة الغربية)، وقادة الجيش الإسرائيلي، وفي هذا الإطار، صدرت تعليمات بتكثيف عمليات جمع المعلومات وأنشطة الشاباك في قرى المنطقة، بالإضافة إلى عمليات هجومية إضافية ضد البنى التحتية الإرهابية"، بحسب وصف البيان.

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