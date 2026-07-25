بسبب قيود الاحتلال: تشييع جثامين شهداء قرية تل الأربعة إلى مثواهم الأخير فجرا بأعداد محدودة

اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى نابلس التخصصي، واعتقلت شقيقين، أحدهما مصاب. كما وقعت هجمات أخرى للمستوطنين على عدة بلدات بالضفة أسفرت عن إصابات وإضرام النار بمنازل وممتلكات فلسطينية.

شيع عدد محدود من أهالي قرية تل جنوب غرب نابلس، فجر اليوم السبت، جثامين أربعة شهداء إلى مثواهم الأخير، بسبب القيود التي فرضتها قوات الاحتلال على عدد المشاركين في التشييع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عددا من أهالي القرية شيعوا جثامين الشهداء الأربعة، وهم: إبراهيم حسين علي رمضان، وجواد حسين علي رمضان، وفاروق عدنان علي رمضان، وعمران أحمد علي رمضان، إلى مثواهم الأخير، قرابة الساعة الواحدة فجرا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد الشبان الأربعة، برصاص الاحتلال في قرية تل، عقب التصدي لاقتحام المستوطنين، فيما أصيب ثلاثة آخرين في حالة حرجة.

وجرى ذلك خلال هجوم إرهابيّ شنّه مستوطنون على منازل الأهالي في بلدة تل، جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما قُتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد وجندي، أثناء "نشاط عملياتيّ عسكريّ" في المنطقة، قرب البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد"، جنوب غرب المدينة، وأُصيب 3 آخرون.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى نابلس التخصصي، واعتقلت شقيقين، أحدهما مصاب. كما وقعت هجمات أخرى للمستوطنين على عدة بلدات بالضفة أسفرت عن إصابات وإضرام النار بمنازل وممتلكات فلسطينية.

وأوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، بإجراءات عديدة في الضفة الغربية المحتلة، بينها إلغاء تصاريح عمل، وتسريع إنشاء بؤر استيطانية جديدة، عقب العملية المزعومة.

وبحسب ما أفادت مصادر محلية، فإن الشهداء الأربعة في تل، هم أفراد عائلة واحدة، وبينهم شقيقان، وهم كل من: الشهيد فاروق عدنان علي رمضان (الصيفي)، والشهيد إبراهيم حسين علي رمضان (الصيفي)، والشهيد جواد حسين علي رمضان (الصيفي)، والشهيد عمران أحمد علي رمضان (الصيفي).