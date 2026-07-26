اقتحامات واسعة بالضفة واعتقالات بالعشرات بالتزامن مع هجمات للمستوطنين

تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء الضفة بوتيرة مرتفعة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، في مشهد اتسم بتوسّع الاقتحامات وحملات الاعتقال واستهداف المنازل والمركبات، وسط استمرار التوتر الميداني في مختلف المحافظات.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، الأحد، ولليوم الثالث على التوالي، تصعيدا ميدانيا تمثل في اعتداءات نفذها مستوطنون بالتزامن مع اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي شنت حملات دهم واعتقال طالت عشرات الفلسطينيين في عدد من المحافظات.

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ففي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرى زبوبا وعربونة وقباطية، وداهمت منازل في بلدة يعبد، كما واصلت عمليات التفتيش في زبوبا، واعتقلت الشاب عمر أبو عقل، شقيق الشهيد رأفت أبو عقل، عقب اقتحام حي خروبة بمدينة جنين.

وفي طولكرم، اقتحمت القوات بلدتي زيتا وبلعا وقرية قفين، إلى جانب ضاحيتي اكتابا وارتاح، ونفذت حملات مداهمة واعتقال استهدفت في معظمها أسرى محررين، فيما أفادت مصادر محلية باقتحام مستوطنين لقرية قفين.

وفي قلقيلية، انتشر مستوطنون بحماية الجيش على مدخل بلدة جينصافوط، حيث اعترضوا مركبة إسعاف كانت تنقل مريضا وأجبروها على العودة قرب مستوطنة "كارني شمرون". كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات جيوس وحبلة وحجة ورأس عطية وأماتين، وداهمت منزلًا في جيوس.

وفي محافظة سلفيت، هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة على طريق وادي قانا الرابط بين سلفيت وقلقيلية، وانتشروا على مدخل قرية حارس، بينما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الزاوية وقراوة بني حسان، وداهمت أحد المنازل.

أما في نابلس، فقد صعد المستوطنون اعتداءاتهم، إذ هاجموا منازل الفلسطينيين في قرية الساوية، وأضرموا النار في مسجد ببلدة قصرة وخطوا شعارات معادية، ما تسبب بأضرار كبيرة، كما هاجموا منزلا في بيت فوريك، فيما أحبط الأهالي محاولة لإحراق منزل آخر في البلدة.

بالتوازي، احتجزت قوات الاحتلال مركبات الفلسطينيين على مدخل بلدة بيتا، كما أوقفت مركبة إسعاف تابعة لمركز إسعاف بيتا عند حاجز عورتا، ونفذت حملة اقتحامات واعتقالات في حوارة وقصرة وسالم وعوريف وكفر قليل وقرية تل، إضافة إلى اقتحام مدينة نابلس وأحياء فيها، واعتقلت عددًا من الشبان والأسرى المحررين.

وفي رام الله والبيرة، داهمت قوات الاحتلال منزلًا في بلدة سلواد، فيما اندلعت نيران قرب البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة على أراضي تل العاصور شرق المحافظة.

وفي أريحا، هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب مستوطنة "متسبيه يريحو"، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون ومدينة طوباس وبلدة عقابا، حيث داهمت منازل وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال عمليات الاقتحام.

وفي بيت لحم، انتشر مستوطنون في محيط دوار تقوع ودوار الفرديس، بينما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع ومخيم عايدة ومنطقة الدوحة في مدينة بيت لحم.

وفي محافظة الخليل، انتشر مستوطنون بأعداد كبيرة قرب مفترق بني نعيم واعتدوا على المركبات المارة، كما أغلقوا طريقًا بالسواتر الترابية عند مدخل البادية شرق يطا، في حين قيدت قوات الاحتلال حركة المواطنين خلال اقتحام واد الحصين وحارة جابر بمدينة الخليل، وداهمت منازل في منطقة شعابة وبلدة بيت أمر شمال المحافظة.

وتواصلت اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق من الضفة الغربية، حيث رشقوا المركبات الفلسطينية بالحجارة وأغلقوا طرقًا رئيسية وفرعية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في عدد من المحافظات.