الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد سفيان أبو ليل بعد احتجازه 4 أشهر

تمكنت عائلة الشهيد، سفيان أبو ليل (46 عاما)، من الحصول على جثمانه أخيرا لدفنه وفق الشعائر الإسلامية، وذلك بعد أن احتجزت سلطات الاحتلال جثمانه 4 أشهر، منذ استشهاده في آذار/ مارس الماضي برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جثمان الشهيد سفيان أحمد صالح أبو ليل (46 عاما) إلى عائلته، بعد احتجازه منذ استشهاده في 27 آذار/ مارس 2026، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

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وشُيّع جثمان الشهيد أبو ليل في مدينة القدس المحتلة، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة باب الساهرة، وسط حضور عائلته ومشيّعين من أبناء شعبنا، فيما فرضت سلطات الاحتلال إجراءات وقيودا على مراسم التشييع.

الشهيد سفيان أبو ليل

وكان الشهيد أبو ليل قد ارتقى متأثرا بإصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا، في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين عدد من الشهداء وفق سياسة العقاب الجماعي بحق عائلاتهم.