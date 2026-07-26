الاحتلال يوسع عملياته بالضفة والمستوطنون يصعدون اعتداءاتهم

تواصلت وتيرة التصعيد في الضفة الغربية مع اتساع رقعة الاقتحامات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين، في مشهد شمل معظم المحافظات، وسط حملات اعتقال وإغلاق طرق واستهداف للمنازل والممتلكات، ما يعكس استمرار التوتر الميداني في المنطقة.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، الأحد، ولليوم الثالث على التوالي، تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع اعتداءات شنها مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات.

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وشملت الاقتحامات مدن وبلدات جنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله وأريحا وطوباس وبيت لحم والخليل، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون، إلى جانب إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال بعض العمليات.

وفي موازاة ذلك، كثف المستوطنون اعتداءاتهم، إذ هاجموا منازل الفلسطينيين ومركباتهم بالحجارة، وأغلقوا طرقا رئيسية، كما اعترضوا مركبات إسعاف في بعض المناطق.

وفي بلدة قصرة جنوب نابلس، أضرم مستوطنون النار في مسجد وخطوا شعارات معادية على جدرانه، فيما أحبط الأهالي محاولة إحراق منزل في بيت فوريك.

وامتدت الاعتداءات إلى عدة محاور في الخليل وقلقيلية وسلفيت وأريحا وبيت لحم، حيث انتشر المستوطنون على مداخل البلدات والطرق الخارجية، واعتدوا على المركبات الفلسطينية، بينما فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على حركة المواطنين خلال الاقتحامات المتواصلة.