الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين بالضفة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على منظومة الاستيطان، مع توفير حماية دولية للفلسطينيين بموجب القانون الدولي

مسجد أحرقه مستوطنون إرهابيون وخطّوا عليه بالعبريّة عبارات انتقاميّة في قرية كسارة، جنوب نابلس، اليوم الأحد (Getty Images)

دعت الخارجية الفلسطينية، الأحد، حكومات العالم إلى تحرك دولي فوري لوقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين والجيش في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على منظومة الاستيطان وتوفير حماية دولية للفلسطينيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وصدرت هذه الدعوات في مذكرات عاجلة وجهتها وزارة الخارجية والمغتربين إلى الحكومات عبر سفارات فلسطين وبعثاتها، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الجيش على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتأتي المذكرات وسط تصاعد جرائم المستوطنين بحماية الجيش والشرطة، وآخرها إحراق مسجدين ومنزل وإقامة بؤرة استيطانية بالضفة الغربية اليوم، الأحد، بعد تدمير شبكة مياه وإقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين أمس، السبت.

مسجد أحرقه المستوطنون وخطّوا عليه عبارات بالعبريّة في قرية كسارة، بمحافظة نابلس، اليوم الأحد (Getty Images)

والجمعة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون خلال تصديهم لهجوم مستوطنين بحماية الجيش في بلدة تِلّ جنوب غرب نابلس، أعقبها اقتحامات لجيش الاحتلال واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة، فيما هدّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتوسيع العدوان العسكري بالضفة.

من جنوب غرب #نابلس، حيث استشهد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال أثناء هجوم مستوطنين على بلدة #تل، وقُتل مستوطن وأُصيب آخرون بإطلاق نار.



للتفاصيل والتطورات: https://t.co/AjGjHNYfjq pic.twitter.com/HATczff6Fy — موقع عرب 48 (@arab48website) July 24, 2026

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها وجهت "مذكرة عاجلة إلى الحكومات حول العالم" عبر سفارات فلسطين وبعثاتها، دعت فيها إلى "تحرك دولي فوري" لوقف اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضافت أنها أعلنت "حالة الاستنفار" في جميع سفاراتها وبعثاتها، وتواصل اتصالاتها مع الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية بشأن "التصعيد الخطير" في اعتداءات المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي.

فلسطيني يوثّق الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنزله بعد أن أحرقه المستوطنون، الجمعة (Getty Images)

وأوضحت أن أبرز تلك الاعتداءات تشمل "المجازر اليومية، وإحراق المساجد ومنازل المواطنين وممتلكاتهم، وإغلاق الطرق بين المدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة".