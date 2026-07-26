الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين بالضفة

دعت الخارجية الفلسطينية، الأحد، حكومات العالم إلى تحرك دولي فوري لوقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين والجيش في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على منظومة الاستيطان وتوفير حماية دولية للفلسطينيين.
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وصدرت هذه الدعوات في مذكرات عاجلة وجهتها وزارة الخارجية والمغتربين إلى الحكومات عبر سفارات فلسطين وبعثاتها، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الجيش على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وتأتي المذكرات وسط تصاعد جرائم المستوطنين بحماية الجيش والشرطة، وآخرها إحراق مسجدين ومنزل وإقامة بؤرة استيطانية بالضفة الغربية اليوم، الأحد، بعد تدمير شبكة مياه وإقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين أمس، السبت.
والجمعة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون خلال تصديهم لهجوم مستوطنين بحماية الجيش في بلدة تِلّ جنوب غرب نابلس، أعقبها اقتحامات لجيش الاحتلال واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة، فيما هدّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتوسيع العدوان العسكري بالضفة.
من جنوب غرب #نابلس، حيث استشهد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال أثناء هجوم مستوطنين على بلدة #تل، وقُتل مستوطن وأُصيب آخرون بإطلاق نار.— موقع عرب 48 (@arab48website) July 24, 2026
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وقالت الخارجية الفلسطينية إنها وجهت "مذكرة عاجلة إلى الحكومات حول العالم" عبر سفارات فلسطين وبعثاتها، دعت فيها إلى "تحرك دولي فوري" لوقف اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأضافت أنها أعلنت "حالة الاستنفار" في جميع سفاراتها وبعثاتها، وتواصل اتصالاتها مع الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية بشأن "التصعيد الخطير" في اعتداءات المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت أن أبرز تلك الاعتداءات تشمل "المجازر اليومية، وإحراق المساجد ومنازل المواطنين وممتلكاتهم، وإغلاق الطرق بين المدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة".
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