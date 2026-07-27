الاحتلال ينفذ اعتقالات وعمليات هدم ويشدد إجراءاته العسكرية بالضفة والأغوار

اقتحامات واعتقالات وهدم منازل بعدة بلدات ومناطق مع استمرار التشديد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، فيما شدد الاحتلال إجراءاته العسكرية في الأغوار.

من عملية الهدم في بلدة نعلين، صباح اليوم

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات فجر وصباح اليوم، الإثنين، اقتحامات تخللها اعتقالات وهدم منازل في عدة بلدات الضفة الغربية المحتلة.

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واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي تقوع وجناته جنوب شرق بيت لحم وداهمت منازل. وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع وتمركزت في عدة مناطق، وداهمت وفتشت عددا من منازل المواطنين، وصورت هوياتهم الشخصية.

كما داهمت قوات الاحتلال وفتشت منزلا في بلدة جناته، من دون الإبلاغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في قلقيلية، واعتقلت 4 مواطنين من المحافظة بعد تفتيش منازلهم، كما اعتقلت 8 مواطنين من قرى قضاء نابلس.

وهدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة نعلين غرب رام الله، وقال رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا، إن "قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان، اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، وشرعت بهدم منزل المواطن وسيم محمود نافع الذي يؤويه مع أفراد أسرته المكونة من 5 أشخاص".

وأضاف أن "المنزل يتكون من طابق واحد وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع"، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت صاحبه بهدمه الشهر الماضي، فتقدم بالتماس قانوني، إلا أن الجرافات باشرت تنفيذ عملية الهدم صباح اليوم، بحجة إقامته في منطقة تصنفها سلطات الاحتلال على أنها "أرض محمية" يمنع البناء فيها.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من 3 طوابق في منطقة محطة عرابة جنوب غرب مدينة جنين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير وعين شبلي بالأغوار الشمالية. وأفادت مصادر محلية بأزمة مرورية خانقة جراء ذلك.

وحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916، منها 243 بوابة نُصبت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وشهدت محافظات الضفة الغربية، يوم أمس، تشديدًا عسكريًا خانقًا فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمثل في إغلاق عدد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، وتشديد إجراءات التفتيش، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين بين المدن والبلدات.

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