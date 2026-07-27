الجيش الإسرائيلي يقتحم معهد قلنديا التابع لـ"أونروا" ويحتجز الطلبة والموظفين

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي معهد قلنديا المهني التابع لوكالة "أونروا" شمال القدس، واحتجزت عشرات الطلبة والعاملين داخله خلال عملية نفذت برفقة مسؤولين من بلدية القدس، وحذرت الوكالة من أن الاقتحام يأتي في ظل تهديدات بإغلاق المعهد والاستيلاء عليه.

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي اليوم، الإثنين، معهد قلنديا للتدريب التقني، التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واحتجزت العاملين فيه في ثاني اقتحام للمعهد خلال أقل من شهر.

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وقالت محافظة القدس في بيان، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المعهد وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، قبل أن تحتجز الطواقم التعليمية والإدارية داخل إحدى قاعاته.

وأضافت أن "القوات الإسرائيلية اعتلت أيضا سطح مبنى اللجنة الشعبية في المخيم (مجلس محلي)".

من جانبها، قالت وكالة "أونروا" في بيان، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المعهد برفقة مسؤولين من بلدية القدس، في حين كان داخله نحو 80 طالبا يشاركون في أنشطة تدريبية، إلى جانب 45 موظفا.

(Getty Images)

وأضافت أن القوات احتجزت الطلبة والموظفين داخل مباني المعهد ومنعتهم من مغادرتها، دون أن تسلم أي وثائق أو إخطارات رسمية.

وأكدت الوكالة أن معهد تدريب قلنديا منشأة تابعة للأمم المتحدة، وبناء عليه فهي تتمتع بالامتيازات والحصانات المقررة بموجب القانون الدولي، ويعد هذا المعهد أقدم مراكز التدريب المهني التابعة لها، وقد خرّج على مدى أكثر من 7 عقود آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين التحقوا بأسواق العمل المحلية والإقليمية.

وحذرت من أن المعهد يواجه منذ أشهر تهديدات إسرائيلية بالإغلاق والاستيلاء عليه، معتبرة أن دخول القوات الإسرائيلية إليه دون إذن مسبق ليس أقل من انتهاك لاتفاقية حصانة الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن أي إغلاق للمعهد سيحرم مئات اللاجئين الفلسطينيين من خدمات التعليم والتدريب المهني التي تقدمها الوكالة.

وفي هذا السياق، ذكّرت الوكالة بأن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري، الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، التزام إسرائيل تسهيل عمل "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تمس ممتلكات الأمم المتحدة أو أصولها أو مؤسساتها.

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم قلنديا، ليل الأحد - الإثنين، وانتشر في عدد من أحيائه، وأطلق بكثافة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في شارع المعهد، ما أدى إلى اندلاع النيران في أشجار معمرة، وفق المحافظة.

ويأتي الاقتحام بعد نحو شهر ونصف من تحذير محافظة القدس من مخطط إسرائيلي، يستهدف هدم معهد التدريب المهني التابع لوكالة غوث اللاجئين في قلنديا.

وقالت المحافظة، في 11 حزيران/ يونيو الماضي، إن البلدية الإسرائيلية تدفع بمخطط لإقامة مجمع تعليمي جديد على أرض تابعة لمقر المعهد.

وبحسب "أونروا"، يخدم مركز التدريب المهني في قلنديا نحو 350 طالبا وطالبة تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، وهو مقام على أرض أتاحت الحكومة الأردنية استخدامها للوكالة قبل احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تستخدم مشاريع البنية التحتية والتعليم ذريعة لمصادرة الأراضي وتقويض المؤسسات الفلسطينية والدولية العاملة في القدس الشرقية، بهدف تعزيز احتلالها للمدينة وتغيير طابعها الديمغرافي والثقافي.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في تقرير نشرته في 9 تموز/ يوليو الجاري، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الحالي 341 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية وتضرر 923 فلسطينيا، كما أصدرت 254 إخطارا جديدا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.