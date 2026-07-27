تهديد الإسعاف بالسلاح: امرأة حامل تجهض بعدما أعاق جيش الاحتلال وصولها إلى مستشفى في نابلس

أجهضت امرأة فلسطينية حامل بشهرها السادس، بعدما احتجز الجيش الإسرائيلي مركبة للإسعاف وأطفأ أجهزتها الطبية بالقوة، ما جدد تحذيرات حقوقية من تدهور الوصول للرعاية الصحية، جرّاء الإغلاقات المتواصلة في الضفة الغربية.

أجهضت امرأة فلسطينية، الإثنين، بعدما أعاق الجيش الإسرائيلي وصول مركبة إسعاف كانت تقلها إلى مستشفى في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد مسعفون.

وقال المسعف بشار قريوتي، إنه نقل صباح الإثنين، "امرأة حاملا في الشهر السادس من منزلها" في قرية قريوت في جنوب نابلس، مشيرا إلى أنها كانت فاقدة للوعي وتعاني من نزف حادّ، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

ووضعت المرأة (28 عاما) على الأجهزة الطبية المساندة بما فيها أنبوبة الأوكسجين، ورافقتها ممرضة لمتابعة حالتها، وانطلقت مركبة الإسعاف إلى مستشفى "رفيديا" في نابلس. إلا أن الرحلة تحوّلت إلى بحث يائس عن طريق مفتوح، بحسب قريوتي.

أزمات مرورية خانقة بفعل اعتداءات وإجراءات الاحتلال (Getty Images)

واضطرت مركبة الإسعاف إلى سلوك طرق زراعية، وسط حقول الزيتون، بسبب إغلاق الجيش الإسرائيلي لمدخل قرية الساوية المجاورة، قبل أن يصل القريوتي الى بلدة حوارة، ومن ثم حاجز عورتا، حيث كان جيش الاحتلال قد أغلق البوابة الحديدية التي نصبها هناك.

وذكر القريوتي أنه تجاوز طوابير المركبات التي كانت تنتظر فتح البوابة، وأطلق صافرة الإنذار. وبعد نحو عشر دقائق، خرج جنود من برج مراقبة عسكري قريب، وأمروه بإطفاء المركبة.

وأضاف "أجبرني الجنود تحت تهديد السلاح على إطفاء مركبة الإسعاف"، ما أدى إلى توقف الأجهزة الطبية المساندة داخلها "رغم تأكيدي لهم أنها مسألة حياة أو موت".

وأشار إلى أن جنود الاحتلال صادروا بطاقات هوية أفراد الطاقم.

ومع بقاء مركبة الإسعاف عالقة، تدهورت حالة المرأة.

(Getty Images)

وأضاف أنها أجهضت داخل المركبة بمساعدة الممرضة، قبل أن يسمح لهم الجنود بالمرور بعد أكثر من 30 دقيقة، وتمكن أخيرا من إيصالها إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

وأكد مدير المستشفى فؤاد نافعة، أن وضع المرأة مستقر، وأنهم تمكنوا من السيطرة على النزف.

وقالت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، إنها جمعت شهادات جديدة تشير إلى "تدهور خطير في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، في ظل استمرار الإغلاق العسكري المفروض على منطقة نابلس، وما يسببه من شلل متواصل في خدمات الإسعاف والطوارئ".

وأضافت المنظمة في بيان، الأحد: "اضطرت امرأتان إلى الولادة داخل سيارتي إسعاف بعدما تعذر نقلهما إلى المستشفى، فيما وضعت امرأة ثالثة مولودها في عيادة بلدة عقربا، بعد أن تعذر على الطواقم الطبية نقلها إلى أحد المستشفيات".